Mbappé : L'énorme coup de pression envoyé au PSG

Alexis Brunet

L’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG est loin d’être finie. Alors que ce dernier a quitté le club de la capitale depuis de longs mois, il réclame à son ancien employeur la somme de 55,4M€, équivalente à des salaires et primes non versés. L’affaire n’est toujours pas réglée et l’UNFP vient d’ailleurs de mettre la pression sur Paris.

La bataille juridique entre le PSG et Kylian Mbappé, ouverte il y a plusieurs mois, n'est toujours pas terminée. Le Français réclame pas moins de 55,4M€ à son ancien employeur, qui correspondraient à des salaires et primes non versés. Pour le moment, le club de la capitale ne souhaite donc pas s’acquitter de cette somme, car il estime disposer d’un accord avec le joueur.

L’appel du joueur a été jugé irrecevable

Dernièrement, pour essayer de faire avancer l’histoire, Kylian Mbappé a décidé de saisir la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football. Malheureusement pour l’ancien joueur du PSG, cette dernière a jugé irrecevable l’appel interjeté par l’attaquant et aucune décision n’a donc été prise.

L’UNFP met la pression sur le PSG

Depuis le début de ce conflit, de nombreux acteurs ont donné leur avis et dernièrement, c'est notamment le cas de l’UNFP. Le syndicat des joueurs a publié un communiqué pour plaider la cause de l’actuel joueur du Real Madrid contre le PSG, en arguant entre autres : « Un contrat, en France, ça se respecte ». Reste à voir qui aura le fin mot dans cette histoire dont le dénouement ne devrait toutefois pas intervenir tout de suite.