Mercato - PSG : Le transfert d’un buteur réclamé très rapidement !

Axel Cornic

Abonné au banc depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani semble être libéré en Serie A. Prêté à la Juventus jusqu’en juin prochain sans option d’achat, l’attaquant du Paris Saint-Germain enchaîne les buts et les prestations de haut niveau, au point qu’un transfert définitif est déjà évoqué.

Les idées arrêtées de Luis Enrique ont fait des nombreuses victimes à Paris. C’est le cas de Randal Kolo Muani, qui a été contraint de quitter le PSG cet hiver pour retrouver du temps de jeu. Un choix payant, puisque l’attaquant français cartonne en Serie A, avec déjà 5 buts en quatre journées de Championnat avec la Juventus.

L’Italie a relancé Kolo Muani

Son impact a été tellement impressionnant, qu’à Turin on penserait déjà à le garder. Tuttosport et La Gazzetta dello Sport ont récemment annoncé que les dirigeants de la Juventus auraient déjà pris contact avec le PSG pour essayer de prolonger le prêt de Kolo Muani sur la saison 2025/2026. Cette fois-ci, une option d’achat autour des 50M€ pourrait être insérée, ce assurerait donc un transfert au club parisien.

« J’espère que la Juve pourra l’acheter le plus tôt possible »

Pour Mohamed Sissoko les Bianconeri ne doivent pas douter et foncer au plus vite sur Randal Kolo Muani. « Son impact a été fantastique avec 5 buts et une passe décisive en 5 matchs, j’espère que la Juve pourra l’acheter le plus tôt possible » a expliqué l’ancien milieu de la Juventus et du PSG, lors d’un entretien accordé à TuttoJuve.com. « Je ne suis pas surpris par sa performance ici, ce qui me rend le plus heureux, c’est qu’il retrouve la confiance qu’il n’avait pas à Paris. Randal est un gars qui a de la force, de la vitesse, de la technique, du tir et un sens du but. Et tous ces éléments ne se retrouvent pas ensemble chez beaucoup d’attaquants »