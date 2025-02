«Il ne veut pas partir», Zidane refuse la France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse espagnole, Zinédine Zidane aurait donné son accord à la Fédération Française de Football pour prendre la succession de Didier Deschamps à l'issue de la Coupe du monde 2026. Cette prise de fonction ne devrait pas l'empêcher de poursuivre sa vie à Madrid avec sa famille.

Zinédine Zidane serait plus que jamais favori pour prendre la succession de Didier Deschamps en 2026. Selon Mundo Deportivo, la FFF se serait rapprochée du technicien français, dont le profil a également été validé par le sélectionneur de l’équipe de France. Pour Johan Micoud, Philippe Diallo ferait un choix logique en nommant Zidane.

Micoud valide le choix Zidane

« Est-ce que c’est Deschamps qui le nomme ? C’est ça la vraie question. Moi je trouve que non. Je trouve que c’est assez logique qu’il dise que ce serait bien que Zidane prenne sa suite mais je ne trouve pas que ce soit lui qui vienne de le nommer. Je pense qu’il enfonce une porte ouverte pour moi. Ça me paraît être la logique. (On a posé la question à Deschamps pour Zidane) Par rapport à cette question, il ne peut pas répondre autre chose. Ce n’est pas lui qui annonce qu’il aimerait bien que ce soit Zidane qui prenne la suite. Il ne va pas répondre qu’il faudrait voir sinon il remettrait une pièce dans le truc… » a confié l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux.

Zidane va rester en Espagne

Mais comme indiqué par le média espagnol, Zidane devrait continuer de vivre à Madrid malgré sa prise de fonction. « Je pense qu’il y a un côté vie privée. Il y a un côté où il ne veut pas partir de Madrid. Il est bien là-bas, en famille. Tout le monde se sent peut-être bien là-bas. Le seul moyen de pouvoir vivre encore là-bas c’est de prendre la sélection. Tu peux rester vivre à Madrid et venir de temps en temps à Paris. Je pense aussi que le fait d’avoir refusé d’autres postes dans d’autres villes d’Europe y a joué. Donc je pense que ça s’oriente tout naturellement vers ce poste-là » a confié Johan Micoud sur le plateau de L’Equipe du Soir.