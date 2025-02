Zidane à l’étranger, c’est validé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant le grand favori pour venir succéder à Didier Deschamps en équipe de France, Zinedine Zidane a d'ailleurs été à moitié conforté par le sélectionneur national dans une récente interview accordée au Parisien. Et Johan Micoud, ex coéquipier de Zidane chez les Bleus, valide l'idée de le voir rester vivre à Madrid avec cette fonction en équipe de France.

Récemment interrogé dans les colonnes du Parisien, Didier Deschamps a semblé donner son aval quant à la piste Zinedine Zidane pour assurer sa succession en équipe de France après son départ, prévu pour 2026 : « Zizou est un très bon candidat. Un candidat naturel, attendu. Cela me semble être bien. Après, est-ce qu’il en aura envie ? Je ne sais pas. C’est sa décision. Qu’il y ait d’autres candidats, c’est possible et probable, mais le choix final sera celui du président », a indiqué Deschamps.

« Il enfonce une porte ouverte »

Johan Micoud, ancien coéquipier de Zidane en équipe de France, réagit à cette sortie médiatique de Deschamps au micro de La Chaine L'EQUIPE où il est consultant : « Est-ce que c’est Deschamps qui le nomme ? C’est ça la vraie question. Moi je trouve que non. Je trouve que c’est assez logique qu’il dise que ce serait bien que Zidane prenne sa suite mais je ne trouve pas que ce soit lui qui vienne de le nommer. Je pense qu’il enfonce une porte ouverte pour moi. Ça me paraît être la logique. Par rapport à cette question, il ne peut pas répondre autre chose. Ce n’est pas lui qui annonce qu’il aimerait bien que ce soit Zidane qui prenne la suite. Il ne va pas répondre qu’il faudrait voir sinon il remettrait une pièce dans le truc… », estime Micoud.

« Il ne veut pas partir de Madrid »

Et alors qu'il est question que Zinedine Zidane reste vivre à Madrid s'il venait à être sélectionneur national, Micoud valide également cette idée : « Je pense qu’il y a un côté vie privée. Il y a un côté où il ne veut pas partir de Madrid. Il est bien là-bas, en famille. Tout le monde se sent peut-être bien là-bas. Le seul moyen de pouvoir vivre encore là-bas c’est de prendre la sélection. Tu peux rester vivre à Madrid et venir de temps en temps à Paris. Je pense aussi que le fait d’avoir refusé d’autres postes dans d’autres villes d’Europe y a joué. Donc je pense que ça s’oriente tout naturellement vers ce poste-là », précise l'ancien Bordelais.