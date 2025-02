Zidane - Équipe de France : Il vend la mèche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti comme étant la futur successeur de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane n'a pas encore donné sa réponse à ce sujet. Mais Jamel Debbouze, son vieil ami humoriste, a peut-être vendu la mèche en indiquant qu'il ne voyait personne d'autre que Zidane pour prendre le poste en 2026.

C'est désormais officiel, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026. Sans surprise, c'est le nom de Zinedine Zidane qui revient avec insistance pour venir lui succéder, l'ancien coach du Real Madrid attendant la place depuis maintenant plusieurs années.

« Il sera exposé »

Et sur les ondes de RTL, l'humoriste et acteur Jamel Debbouze, grand ami de Zinedine Zidane, a peut-être confirmé la nouvelle pour sa future arrivée en équipe de France : « Ça me fait peur pour lui parce qu'il sera exposé et critiquable et ça va m'énerver. Mais très heureux car qui de mieux que Zizou après un monstre comme Didier Deschamps ? », estime Debbouze.

« Il n'y a que Zizou qui peut reprendre »

Selon lui, il n'existe donc aucun concurrent viable pour Zidane chez les Bleus : « Je pense qu'on va le regretter, peu importe qui sera derrière. Didier a fait un tel travail, il a été tellement intelligent, il nous a emmenés au sommet ! Ça va être très dur de faire mieux que lui mais pour autant il n'y a que Zizou qui peut reprendre la partition », poursuit Jamel Debbouze, qui vend donc peut-être la mèche pour son ami Zidane.