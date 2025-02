Zinedine Zidane : Le plan pour éviter la catastrophe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps ayant prévu de quitter l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane pour lui succéder. Mais rien n’est encore signé et il n’est pas exclu que Zizou s’engage avec une autre équipe d’ici là. Cela pourrait être une catastrophe pour le football français, Jean-Michel Aulas a alors pris position en soufflant un plan pour éviter cela.

Zinedine Zidane sera-t-il le prochain sélectionneur de l’équipe de France ? Pour succéder à Didier Deschamps, l’ancien du Real Madrid apparait comme le candidat le plus crédible. Mais tant que rien n’est signé, tout est encore possible. Récemment, la presse italienne évoquait notamment une réunion entre la Juventus et Zidane.

« Une officialisation avant la Coupe du monde ne serait pas absurde »

La FFF aurait donc tout intérêt à faire signer Zinedine Zidane le plus rapidement possible. A ce propos, Jean-Michel Aulas a d’ailleurs expliqué pour Le Figaro : « Compte tenu de l’annonce faite par Didier et du calendrier bien défini, une officialisation avant la Coupe du monde ne serait pas absurde ».

« Sécuriser tout ce qui peut l’être »

L’ancien président de l’OL a ajouté sur ce dossier Zinedine Zidane : « J’aime beaucoup Zinedine Zidane et je n’ai aucun doute sur son envie profonde de l’équipe de France. Mais dans le football, tout est possible alors il faut sécuriser tout ce qui peut l’être ».