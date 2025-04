Un rappeur signe avec Adil Rami !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme d'autres footballeurs, Adil Rami est à la tête de sa propre équipe pour la Kings League qui débutera dimanche. L'ancien défenseur de l'OM a d'ailleurs déjà bouclé sa draft dans laquelle il a notamment signé un certain Jordy Mbvoumin, plus connu sous son nom de rappeur : Beendo Z.

Dimanche, sur M6+ et Twitch, la Kings League France fera ses grands débuts. L'occasion de voir plusieurs joueurs amateurs s'affronter dans des équipes dirigées par des personnalités issues du football ou non. C'est toutefois le cas d'Adil Rami qui dirige le Wolf Pack FC.

Beendo Z, l'attaquant du Wolf Pack FC

Et l'ancien défenseur de l'OM a déjà bouclé sa draft et connaît son effectif. Son attaque sera notamment animée par Jordy Mbvoumin. Si ce nom ne vous dit rien, c'est que l'attaquant de 27 ans est plus connu sous son nom de scène : Beendo Z. En effet, le nouveau joueur du Wolf Pack FC est un rappeur assez connu puisque son titre Pas bête, dépasse les 94 millions d'écoutes sur Spotify.

«J'avais le potentiel pour y arriver dans le foot»

D'ailleurs, Beendo Z racontait sa carrière dans un épisode de Double Contact sur RMC. « J'avais le potentiel pour y arriver dans le foot, mais ça demande plus de travail qu'on ne le croit », confiait le rappeur du 95 qui a évolué à l’Entente Sannois Saint-Gratien puis en National 3 à Poitiers avant de partir à l'étranger et plus précisément à l’Olympique de Genève, en Suisse. Cependant, le Covid a changé ses plans de carrière. « Je suis rentré sur Paname, je me suis mis à rapper et ça a pris. Je ne me suis pas trop pris la tête, j’ai choisi le rap. C’était compliqué de retrouver un club. A l’époque, je n’avais pas d’agent. Je comptais sur mes propres forces et c’était grave dur de trouver un club où je pouvais aller. J’ai fait des essais à gauche à droite, mais vu que le rap a un peu marché, je me suis dit que j’allais continuer là-dedans », ajoutait Beendo Z qui se voit donc offrir une nouvelle opportunité dans le foot grâce à Adil Rami.