«Je me suis chié dessus», Daniel Riolo menacé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prochainement, France 2 diffusera son émission Complément d’Enquête consacrée sur le football français et notamment les droits TV. Alors qu’on aurait pu voir Daniel Riolo intervenir dans celle-ci, le journaliste RMC a décliné l’invitation. En effet, certaines menaces ont visiblement été révélées et Riolo a avoué avoir pris peur des conséquences.

L’état du football français est l’un des gros sujets du moment, avec notamment la question des droits TV. Un feuilleton que France 2 a décidé de s’emparer. En effet, prochainement, la chaine publique diffusera un numéro de Complément d’Enquête consacré sur le sujet. Un extrait a d’ailleurs déjà été diffusé et il a fait beaucoup de bruit. Lors de L’After Foot, Daniel Riolo a d’ailleurs fait certaines révélations sur cette future émission, à laquelle il a décidé de ne pas participer.

Al-Khelaïfi - PSG : Daniel Riolo révèle un gros malaise en interne !

➡️ https://t.co/ACsG84Wwzo pic.twitter.com/Z7c72lWBNH — le10sport (@le10sport) February 20, 2025

« Quand on me dit que ce sont des gens dangereux, je ne l’ai pas fait »

Comme annoncé par Daniel Riolo, Complément d’Enquête l’avait invité pour participer à l’émission. Mais voilà que le journaliste a décliné, notamment en raison de certaines menaces qui planeraient. « Complément d’Enquête m’a contacté pour témoigner chez eux. Je n’ai pas osé le dire au journaliste qui m’a contacté mais je ne l’ai pas fait parce que je n’étais pas à l’aise, certaines personnes m’ont dit que ce n’était pas le moment et au bout d’un moment quand on me dit que ce sont des gens dangereux, je ne l’ai pas fait », a expliqué Riolo au micro de RMC.

« Je n’ai pas honte de le dire »

« Donc je me suis chié dessus devant ces gens-là. Je n’ai pas honte de le dire mais je suis heureux que des journalistes prennent des relais. On va enfin comprendre qui est le mal du football française et que l’on est pas complotiste. Ils sont aussi en train de pourrir mon club, parce que le PSG c’est mon club », a ensuite développé le journaliste au micro de RMC.