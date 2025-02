Daniel Riolo sur France 2 : Contacts révélés !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les droits TV du football français sont actuellement au coeur des discussions, mais aussi des tensions. Et entre les différents présidents, ça chauffe. Diffusée sur France 2, l’émission Complément d’Enquête va d’ailleurs prochainement consacrer un numéro à ce sujet. Et Daniel Riolo l’a révélé, il a été contacté pour participer à cette émission sur le service public.

Au cours des dernières heures, Complément d’Enquête a diffusé un extrait de sa future émission sur les droits TV du football français. Une séquence qui fait énormément de bruit où on peut voir les échanges tendues entre les différents présidents des clubs. Cette émission, qui passera sur France 2, est donc très attendue pour en savoir plus sur ce qui se passe réellement.

Al-Khelaïfi - PSG : Daniel Riolo révèle un gros malaise en interne !

➡️ https://t.co/ACsG84Wwzo pic.twitter.com/Z7c72lWBNH — le10sport (@le10sport) February 20, 2025

« Complément d’Enquête m’a contacté »

Et dans ce Complément d’Enquête sur le football français, Daniel Riolo a été invité à intervenir. En effet, lors de L’After Foot, le journaliste a révélé des contacts pour participer à l’émission : « Complément d’Enquête m’a contacté pour témoigner chez eux ».

« Je ne l’ai pas fait parce que je n’étais pas à l’aise »

Le fait est que Daniel Riolo n’a pas accepté l’invitation. Et pour cause… « Je n’ai pas osé le dire au journaliste qui m’a contacté mais je ne l’ai pas fait parce que je n’étais pas à l’aise, certaines personnes m’ont dit que ce n’était pas le moment et au bout d’un moment quand on me dit que ce sont des gens dangereux, je ne l’ai pas fait. Donc je me suis chié dessus devant ces gens-là. Je n’ai pas honte de le dire mais je suis heureux que des journalistes prennent des relais. On va enfin comprendre qui est le mal du football française et que l’on est pas complotiste. Ils sont aussi en train de pourrir mon club, parce que le PSG c’est mon club », a-t-il poursuivi, ayant donc cédé fasse à certaines menaces.