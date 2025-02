Zidane : Sa «calvitie» lui coûte un job !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane a déjà été devant la caméra avec Jamel Debbouze l'été dernier pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et 16 ans plus tôt pour Astérix aux Jeux Olympiques. Mais pour son film basé sur le foot intitulé Mercato, Zidane est aux abonnés absents. Le comédien en a révélé la raison.

Cela fera quatre ans en mai prochain que Zinedine Zidane n'est plus apparu sur un banc de touche. L'ancien coach du Real Madrid aux trois Ligues des champions entre 2016 et 2018 attend l'équipe de France et ne s'en cachait d'ailleurs pas du tout en interview pour L'Equipe en juin 2022 à l'occasion d'une entrevue pour son 50ème anniversaire.

Zidane aux côtés de Debbouze pendant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024

Zinedine Zidane n'a pas quitté le monde du sport et fait quelques apparitions lors d'évènements importants comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 qu'il avait lancé avec Jamel Debbouze par le biais d'un petit skit pré-enregistré. « Quand est-ce que j'ai été prévenu par Thomas Jolly ? Quatre, cinq mois à l'avance. Il arrive avec un storyboard. Je lui dis : « Je ne veux pas voir le storyboard, raconte-moi ». Il me dit « C'est simple, tu arrives au Stade de France et il y a Zizou (ndlr Zinedine Zidane) qui arrive ». Je lui dis : « Stop, coupe. Remballe. Rentre chez toi, c'est réglé. » Ok, à moi de faire le taff derrière ». avait déclaré Debbouze à L'Equipe du soir. Leur amitié remonte à plusieurs décennies et Zidane a déjà tourné avec le comédien dans Astérix aux Jeux Olympiques, sorti en 2008, notamment.

«Tu sais combien elle coûte sa calvitie ?»

Et alors que le film de Tristan Séguéla intitulé Mercato est dans les salles de cinéma depuis le mercredi 19 février dernier, Jamel Debbouze n'a pas pu inclure Zinedine Zidane à la distribution, même pour un caméo pour une raison économique comme il l'a dévoilé sur RMC pour Rothen s'enflamme mardi soir. « Cela aurait vampirisé le film je pense. Plus de budget après avec son apparition ? (Rires) Ouais, j'avoue que ouais. Tu sais combien elle coûte sa calvitie ? ».