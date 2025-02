Zidane, le malaise révélé

Axel Cornic

Toujours sans piste, Zinedine Zidane a commencé sa carrière d’entraineur de la meilleure des façons en marquant l’histoire d’un club comme le Real Madrid avec trois Ligues des Champions consécutives. Mais cela ne s’est pas fait sans quelques moments de flottement, comme l’a récemment confié son ancien joueur Thibaut Courtois.

Après une carrière de joueur exceptionnelle, Zinedine Zidane a réussi à la perfection sa conversion. Il est devenu en quelques années l’un des entraineurs les plus titrés de l’histoire, avec notamment un triplé en Ligue des Champions entre 2016 et 2018, sans oublier une en tant qu’adjoint de Carlo Ancelotti en 2014. Mais depuis 2021 plus rien, même si certains le voient déjà à la tête de l’équipe de France après 2026.

« Je me souviens que quand il est revenu, j'ai beaucoup switché avec Keylor »

Pourtant, tout n'a pas été simple au Real Madrid pour le novice français, qui a dû du jour au lendemain gérer l’un des effectifs les plus prestigieux de la planète. Et parfois ça a créé des petits problèmes, comme lors de son retour en 2019. « Zidane ? J'étais timide au début… c'est Zidane. Je me souviens que quand il est revenu, j'ai beaucoup switché avec Keylor » a confié Thibaut Courtois, dans le podcast de Rio Ferdinand.

« Après ça, j'ai ressenti de la confiance »

« En pré-saison, nous avons eu une discussion, il m'a dit : ‘Je n'ai pas l'impression que tu es avec moi’ » a raconté l’international belge, qui est toujours au Real Madrid. « J'ai dit que je ressentais la même chose parce que ‘les joueurs disent que tu ne joueras pas, il a Keylor’. Mais il a dit : ‘Non, tu me plais, tu es mon gardien’. Après ça, j'ai ressenti de la confiance ». Quelques temps après ce retour de Zinedine Zidane au club, Keylor Navas a en effet rejoint le PSG, laissant Courtois seul véritable titulaire dans les cages madrilènes.