Racisme, insultes… C’est le choc au Real Madrid !

Dans le podcast de l’ancien défenseur de Manchester United Rio Ferdinand, Thibaut Courtois est revenu sur le traitement réservé à Vinicius Jr lorsque le Real Madrid joue à l'extérieur. Le gardien belge a condamné les insultes racistes que subit très souvent le Brésilien et estime que lui et ses coéquipiers auraient parfois pu réagir plus « vigoureusement ».

« Ce n'est pas facile pour lui d'aller dans tous les stades. » Invité dans le podcast Rio Ferdinand Presents, animé par l’ancien défenseur de Manchester United, Thibaut Courtois a témoigné du traitement réservé à Vinicius Jr dans les stades adverses. Tout est fait pour que l’international brésilien sorte de son match, mais le gardien du Real Madrid estime qu’il arrive à mieux appréhender ces situations désormais.

« Ils le sifflent, ils lui crient dessus, ils essaient de le sortir du match »

« Si tu viens à l'un de nos matches à l'extérieur, dès la première minute, ils le sifflent, ils lui crient dessus, ils essaient de le sortir du match, de le rendre fou, mais je pense qu'il a appris à gérer ça. Comme Cristiano (Ronaldo) et (Lionel) Messi ont dû le faire, parce qu'un défenseur intelligent essaiera toujours de les gêner », a confié Thibaut Courtois.

« Si vous entendiez ce que nous entendons parfois dans certains stades… »

Toutefois, le Belge reste consterné par les nombreuses insultes racistes dont Vinicius Jr est la cible : « J'aime une bonne ambiance dans un stade et j'aime quand il y a une grande rivalité, mais si vous entendiez ce que nous entendons parfois dans certains stades... C'est incroyable. Parfois, ça va trop loin. Je ne dis pas qu'il faut faire comme en NBA, où un joueur peut dire "tu dois sortir parce que tu m'as dit ça ", mais il doit y avoir une tolérance zéro pour le racisme et je pense que parfois, nous aurions pu réagir plus vigoureusement sur le terrain quand des choses se sont produites, comme à Valence. »