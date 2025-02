«Ferme ta gu**le», Riolo dézingue une star !

Axel Cornic

Star du Real Madrid ces dernières années, Vinicius Jr est devenu la cible des critiques de la presse espagnole. Et l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain n’a en rien arrangé sa situation, avec un possible départ en fin de saison qui est même évoqué.

Décidément, LaLiga ne réussit plus vraiment à Vinicius Jr. Après un triplé marqué en novembre dernier contre Osasuna, l’attaquant du Real Madrid n’a plus retrouvé le chemin des filets et ça commence à inquiéter. Samedi il a retrouvé l’équipe de Pampelune lors de la 24e journée du championnat, mais cela n’a pas suffi à le relancer.

Kylian Mbappé : Le PSG tient enfin sa vengeance ?

➡️ https://t.co/KY2Ivh8Ipa pic.twitter.com/uMPzc1plWo — le10sport (@le10sport) February 18, 2025

Le cauchemar continue

Pire, les critiques autour du Brésilien se sont fates encore plus nombreuses, notamment à cause d’une action en particulier ! Dans la surface, il a en effet cherché un penalty avec une simulation jugée par beaucoup comme assez grotesque, qui n’a d’ailleurs pas manqué de faire parler après la fin du match... et pas seulement en Espagne.

Le Real Madrid ne supportera pas longtemps Vinicius »

Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a en effet également raillé Vinicius Jr et comme souvent, il n’y est pas allé de main morte. « Quand on voit le sketch de Vinicius, en train de simuler. J’ai envie de lui dire : “Ferme ta gueule” » a-t-il déclaré, dans l’After Foot. « Quand vous êtes prêts à simuler, ne venez pas vous plaindre, vous faites partie d’un système. Le Real Madrid ne supportera pas longtemps un mec qui a cette attitude-là »