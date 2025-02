Mbappé attaqué avec sa famille, il réagit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Conformément aux révélations de Kylian Mbappé, son frère Ethan avait subi de plein fouet sa décision de ne pas prolonger avec le PSG la saison passée, puisque la direction du club de la capitale avait par la suite décidé de pousser également son cadet vers la sortie. Et Jamel Debbouze, proche de la famille Mbappé, revient sur cet épisode qui a été vécu comme une attaque.

En décembre dernier, dans l'émission Clique sur Canal +, Kylian Mbappé révélait les coulisses de son divorce houleux avec le PSG, et notamment l'épisode avec son jeune frère, Ethan Mbappé, lui aussi poussé vers la sortie à cause de tout ce feuilleton : « C’est la chose qui m’a le plus affecté. Lui, il n’avait rien demandé. Son Real Madrid à lui, c’était le PSG. Ce que représentait le Real pour moi, son rêve de gosse, c’était le PSG. Mais indirectement, c’est moi qui lui ai enlevé ça. Enfin, ce n’est pas moi, mais je l’ai ressenti comme ça. Je m’excusais tout le temps auprès de lui. Il me disait: ‘Non, non, ce qu’ils t’ont fait, moi je ne veux pas rester’ », indiquait Mbappé.

Jamel confié avec la famille Mbappé

Dans les colonnes de L'EQUIPE, Jamel Debbouze évoque toute sa proximité avec Kylian Mbappé ainsi que l'ensemble de sa famille : « Kylian, c’est devenu ma famille. On a été confinés ensemble! Je vous jure, j’ai été confiné avec la famille Mbappé pendant plusieurs mois, dans la même maison, dans le sud de la France », révèle l'humoriste et acteur.

« On a attaqué son frère Ethan »

Et il en profite pour revenir également sur ce divorce compliqué entre Kylian Mbappé et le PSG, qui a eu des répercussions sur son jeune frère Ethan : « La banlieue, le succès, l’argent, nos origines, on a des choses en commun. Malgré toute l’assurance qu’ils peuvent avoir, cette famille-là me donne le sentiment d’un oiseau tombé de son nid, effrayé/ Quand on a attaqué son frère Ethan, sa famille, j’ai vu Kylian désemparé, profondément touché, meurtri. Il a besoin d’amour, Kylian », poursuit Jamel Debbouze.