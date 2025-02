Haaland - Real Madrid : La bombe lâchée à la télévision espagnole !

Thomas Bourseau

C'est signé... pour près d'une décennie ! Erling Braut Haaland a apposé sa signature sur un contrat qui le lie à Manchester City jusqu'à la fin de la saison 2033/2034. Ce qui le rend hors d'atteinte pour le Real Madrid ou tout club intéressé par le profil du cyborg norvégien. Ayant fait part de sa joie d'avoir pris un tel engagement envers les Citizens, Haaland cultiverait tout de même le désir de rejoindre la Maison Blanche...

A la mi-janvier, Manchester City officialisait la prolongation de contrat d'Erling Braut Haaland qui courrait jusque-là que jusqu'en juin 2027. Les Skyblues ont cependant frappé très fort en trouvant un accord avec le Norvégien et son entourage afin qu'il puisse faire trembler les filets de l'Etihad Stadium et des autres pelouses anglaises jusqu'à l'été 2034 ! Rien que ça.

«Heureux de pouvoir me réjouir de passer encore plus de temps dans ce grand club»

Un nouveau contrat de neuf saisons donc pour Erling Braut Haaland. De quoi permettre au comité directeur de Manchester City d'évincer la menace du Real Madrid alors que la presse évoquait occasionnellement un éventuel transfert d'Haaland à la Casa Blanca. Pour les médias du club mancunien, le serial buteur des Skyblues a vidé son sac sur les raisons de sa prolongation de contrat. « Je suis très heureux d'avoir signé mon nouveau contrat et de pouvoir me réjouir de passer encore plus de temps dans ce grand club. Manchester City est un club spécial, rempli de gens fantastiques et de supporters extraordinaires, et c'est le genre d'environnement qui permet à chacun de donner le meilleur de lui-même ».

«Maintenant je suis City quoi qu'il arrive»

Toujours aux micros des médias de Manchester City, Erling Braut Haaland ne cachaient pas l'importance de la présence de Pep Guardiola dans son choix et sa volonté de fer de rester dans le nord de l'Angleterre quoi qu'il advienne. « Je tiens également à remercier Pep, son équipe d'entraîneurs, mes coéquipiers et tous les membres du club, car ils m'ont beaucoup aidé ces deux dernières années. Ils ont fait de ce club un endroit si spécial et maintenant je suis City quoi qu'il arrive. Je veux continuer à me développer, à travailler pour m'améliorer et à faire de mon mieux pour nous aider à remporter plus de succès à l'avenir ».

«Haaland veut jouer au Real Madrid»

Néanmoins, Josep Pedrerol a tenu un discours diamétralement opposé aux propos énoncés par Erling Braut Haaland. Ce mardi après-midi sur les ondes de La Sexta, le journaliste et présentateur de l'émission El Chiringuito a fait passer un message clair, net et précis. « Haaland veut jouer au Real Madrid ». Reste à savoir désormais si le feuilleton Haaland sera prochainement relancé malgré sa prolongation de contrat annoncée en janvier dernier.