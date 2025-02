Haaland, le craquage à 250 000€

Arnaud De Kanel

Erling Haaland ne cesse d’écrire son histoire chez les Skyblues. Alors qu’il n’a pas encore achevé sa troisième saison sous les couleurs de Manchester City, le buteur norvégien a déjà sécurisé son avenir en prolongeant son contrat jusqu’en 2034. Au-delà de l’aspect sportif, ce nouvel engagement s’accompagne d’un contrat particulièrement lucratif qui lui a permis de s'offrir un nouveau véhicule.

Il y a un mois de cela, Manchester City officialisait la prolongation d'Erling Haaland jusqu'en 2034. Un contrat longue durée exceptionnel logiquement assorti d'une rémunération nettement revue à la hausse.

Coup de tonnerre, le Qatar va vendre le PSG ?

➡️ https://t.co/yeWKVSgNuZ pic.twitter.com/LwnipzqkqS — le10sport (@le10sport) February 17, 2025

«L'un des contrats les plus lucratifs de l'histoire»

« On pense qu'il s'agit de l'un des contrats les plus lucratifs de l'histoire du sport, et je ne pense pas que nous puissions en sous-estimer l'ampleur. Il s'agit d'un contrat sismique, comme nous n'en avons jamais vu auparavant, voire jamais vu, en Premier League, et rarement dans le monde du football et du sport dans son ensemble », soulignait notamment le journaliste David Ornstein. Erling Haaland n'a pas tardé à se faire plaisir.

Une Porsche à 250 000€ pour Haaland

L'attaquant norvégien a changé de voiture ! Erling Haaland a en effet été aperçu au volant d’une Porsche 911 GT3 estimée à plus de 250 000€ en quittant le centre d’entraînement des Citizens. Un joli cadeau pour le Cyborg qui s'est également offert une somptueuse villa de six chambres pur accueillir son premier enfant dans les prochains mois.