32M€ : L'OM s'attaque à un proche d'Erling Haaland !

D'ici la fin du mercato, l'OM cherchera à renforcer son secteur offensif avec la signature d'un avant-centre capable de compenser le départ d'Elye Wahi, qui s'est engagé avec l'Eintracht Francfort. Dans cette optique, plusieurs pistes ont circulé, et Evan Ferguson serait la nouvelle priorité. Cependant, d'autres dossiers sont étudiés à l'image d'Alexander Sørloth, le compère d'Erling Haaland sur le front de l'attaque de la sélection norvégienne.

Ce sera l'un des dossiers brûlants de cette fin de mercato d'hiver. L'OM pourrait effectivement tenter de recruter un nouvel avant-centre afin de compenser le transfert d'Elye Wahi à l'Eintracht Francfort. Un dossier dans lequel le club phocéen a récupéré 26M€, hors bonus, mais qui pousse Pablo Longoria et Medhi Benatia à se mettre en quête d'un nouveau buteur. Et pour cause, pour le moment, Roberto De Zerbi n'a que Neal Maupay et Robinio Vaz comme avant-centre à sa disposition.

L'OM tente le coup pour Sørloth

Par conséquent, l'OM a d'ores et déjà activé plusieurs pour se renforcer dans le secteur offensif, et une nouvelle vient d'être révélée. En effet, selon les informations de La Tribune OM, le club phocéen s'intéresserait à Alexander Sørloth (29 ans). Recruté pour 32M€ l'été dernier par l'Atlético de Madrid, l'international norvégien est loin d'être titulaire indiscutable aux yeux de Diego Simeone. Et pour cause, le compère d'Erling Haaland en sélection n'a débuté que 7 rencontres en Liga pour un total de 20 apparitions. Mais cela ne l'a pas empêché d'inscrire 8 buts et de délivrer 2 passes décisives. Un joli ratio.

La priorité reste Evan Ferguson ?

Cependant, ce dossier s'annonce complexe compte tenu de la somme investie par l'Atlético de Madrid l'été dernier. Une situation qui pousse l'OM à multiplier les pistes, et pour le moment, la priorité mènerait à Evan Ferguson, que Roberto De Zerbi a eu sous ses ordres à Brighton. Dans le même temps, le dossier Amine Gouiri, jugé trop complexe, aurait été abandonné.