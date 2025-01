Officiel : C'est terminé pour Neymar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu depuis quelques semaines, Neymar et Al-Hilal c'est déjà terminé. Seulement un an et demi après son transfert à 90M€, la star brésilienne quitte le club saoudien qui a officialisé la nouvelle. Les six derniers mois de son contrat ont été rompus, désormais, l'ancien du PSG file vers Santos, son club formateur.

Recruté pour 90M€ en 2023 en provenance du PSG, Neymar s'est rapidement blessé et a très peu joué à Al-Hilal. De retour, il ne semble toujours pas dans les plans de son entraîneur Jorge Jesus. A tel point que son départ était dans l'air. Et c'est désormais officiel.

Al-Hilal officialise la rupture du contrat de Neymar

En effet, par le biais d'un communiqué, Al-Hilal a officialisé la résiliation de ses six derniers mois de contrat : « Al Hilal Club Company et Neymar Jr. sont parvenus à un accord pour mettre fin à la relation contractuelle de manière consensuelle. Le club exprime ses remerciements et son appréciation à Neymar pour tout ce qu’il a fait au cours de sa carrière à Al Hilal et lui souhaite du succès dans la poursuite de son parcours ». Neymar aurait renoncé à une partie de 65M€ que lui devait Al-Hilal.

Un retour un Santos bientôt annoncé ?

Après un an et demi à Al-Hilal, et seulement sept matches disputés en tout, Neymar se retrouve donc libre sur le marché. Sa future destination n'est pas officiellement connue, mais le Brésilien devrait faire son grand retour à Santos, son club formateur.