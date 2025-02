Mercato : L’OM prépare un transfert de dernière minute !

La rédaction

Alors que la fin du mercato approche à grands pas, les dirigeants de l’OM pourraient réserver une dernière surprise à leurs supporters. Alors que l’officialisation d’Amine Gouiri est encore récente, le board olympien cherche encore à se renforcer, cette fois-ci en défense centrale, et ciblerait notamment le Ghanéen Alexander Djiku.

À quelques jours de la clôture du mercato, l’OM enflamme le marché des transferts et explore plusieurs pistes. Après l’arrivée d’Amine Gouiri pour une somme de 22 M€ (bonus compris) en provenance de Rennes et le départ simultané de Lilian Brassier, les dirigeants olympiens ne comptent pas s’arrêter là et cherchent maintenant à se renforcer en défense. Si le nom d’Aaron Anselmino (Chelsea) a circulé ces dernières heures, d’autres pistes en défense centrale sont également étudiées.

Djiku convoité par l’OM

Comme le révélait le compte marseillais La Tribune OM, Mehdi Benatia et Pablo Longoria se seraient renseignés sur Alexander Djiku. Le défenseur ghanéen connaît déjà bien le championnat de France, lui qui a disputé huit saisons sous les couleurs du SC Bastia, du SM Caen et du RC Strasbourg. Cette recrue de dernière minute pourrait ainsi venir clôturer le mercato marseillais.

Une grosse concurrence sur le dossier

Mais l’OM n’est pas seul sur le coup. D’autres clubs auraient déjà contacté Fenerbahçe pour tenter de s’attacher les services du joueur de 30 ans. En effet, avec l’arrivée de son nouvel entraîneur Habib Beye, Rennes cherche à tout prix à se renforcer et a déjà bouclé plusieurs transferts cet hiver. Les Bretons, qui ont officialisé le retour de Lilian Brassier, veulent encore recruter un défenseur central, et Djiku ferait partie de leur liste, aux côtés de Kevin Danso et Anthony Rouault. Le club espagnol de Villarreal serait lui aussi très actif sur ce dossier pour attirer le défenseur stambouliote.