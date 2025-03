Neymar : Coup de théâtre, les retrouvailles mouvementées avec Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Neymar a été rappelé par la Seleção pour les éliminatoires du Mondial 2026, après une longue absence due à une blessure. Actuellement à Santos, son club formateur, l’ancienne star du PSG pourrait bientôt retrouver l'Europe, avec un possible retour au FC Barcelone. Ce qui lui permettrait alors d’organiser des retrouvailles enflammées avec Kylian Mbappé lors du Clasico face au Real Madrid.

Neymar savoure son retour sur le devant de la scène. Ce jeudi, l’ancienne star du PSG qui a retrouvé Santos cet hiver a été retenu par le sélectionneur Dorival Junior pour les prochains matchs de la Seleção contre la Colombie (21 mars) et l’Argentine (26 mars) dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2026. Cela fait un an et demi que Neymar n’a plus porté le mythique maillot jaune. Le 17 octobre 2023, l’attaquant de 33 ans avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en Uruguay.

Neymar retrouve la Seleção

Depuis, Neymar avait retrouvé la compétition en Arabie saoudite, avec la formation d’Al-Hilal, avant de retourner dans son club formateur de Santos pour faire le plein de confiance. Avec 3 buts et autant de passes décisives au cours de ses 7 apparitions, l’ancien numéro 10 du PSG réussit jusqu’à présent ses retrouvailles. «C’est un sentiment de grand bonheur. Je suis très heureux d’être de retour en équipe nationale, surtout en tant que joueur de Santos. Je pense que les choses vont dans la bonne direction. C’est super !», s’est-il enflammé après l’annonce de son retour en sélection.

Le Barça serait intéressé

Et après Santos, c’est en Espagne que Neymar pourrait faire un autre retour explosif. Ce vendredi, Sky Sport Deutschland a confirmé les rumeurs selon lesquelles le FC Barcelone était intéressé par son ancien joueur, qui n’exclut aucune option pour la saison prochaine, son contrat actuel expirant le 30 juin. Neymar aurait donc une chance de retrouver Kylian Mbappé à l’occasion du Clasico entre le Barça et le Real Madrid, où évolue désormais le capitaine de l’équipe de France.