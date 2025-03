F1 - Hamilton : Ferrari annonce un moment historique !

Alexis Brunet

Le début de la saison 2025 approche à grands pas et elle s’annonce particulièrement prometteuse. Cela est en grande partie dû à l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari et à son association avec Charles Leclerc. Selon Frédéric Vasseur, quatre écuries peuvent prétendre au titre final et ainsi peut-être faire tomber Red Bull et Max Verstappen, qui restent sur une série de quatre titres d’affilée.

Dans un peu plus d’une semaine, les pilotes de F1 feront leur rentrée lors du Grand Prix d’Australie. Un rendez-vous qui sera tout particulièrement scruté, notamment pour voir les premiers coups de volant de Lewis Hamilton sous les couleurs de Ferrari. Le transfert du siècle, qui rebat complètement les cartes.

F1 : Suicide chez Ferrari, Lewis Hamilton sort du silence !

➡️ https://t.co/QjzVx0Bi3O pic.twitter.com/ARWvzLMal6 — le10sport (@le10sport) March 1, 2025

« La saison la plus excitante de ces trente dernières année »

D’après Frédéric Vasseur, la saison qui arrive sera tout particulièrement passionnante. Le patron de Ferrari, qui s’est confié à la Gazzetta dello Sport, imagine qu’il y aura beaucoup de concurrence pour faire tomber Red Bull. « Nous allons peut-être vivre la saison la plus excitante de ces trente dernières années. Nous avons quatre équipes qui ont terminé l’année dernière très proches et qui veulent maintenant gagner. »

« Peut-être que cela lui enlèvera un peu de pression »

Ferrari sera donc particulièrement attendu grâce à son binôme composé de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc. D’après Frédéric Vasseur, l’arrivée de l’Anglais devrait d’ailleurs profiter au Monégasque et ainsi aider l’écurie italienne à retrouver les sommets. « Dès le premier jour, j’étais convaincu que Charles bénéficierait grandement de l’arrivée de Lewis. Peut-être que cela lui enlèvera un peu de pression et qu’il pourra se concentrer davantage sur lui-même. Tous les deux sont exigeants, ils poussent l’équipe à la limite. Nous avons besoin de cette compétition interne entre eux, c’est de là que vient la performance. » Reste à voir si cela sera suffisant pour faire tomber Red Bull et Max Verstappen, qui restent sur quatre titres consécutifs et qui seront à coup sûr encore parmi les favoris cette saison.