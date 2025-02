Mercato : Après Gouiri, l’OM prépare un transfert surprise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le transfert de Lilian Brassier à Rennes a été officialisé ce vendredi soir, l'OM pourrait bien recruter un défenseur central dans la dernière ligne droite du mercato hivernal. Un ancien de la Ligue 1 aurait été ciblé. Passé par le Racing Club de Strasbourg et actuellement sous contrat avec le Fenerbahçe, Alexander Djiku serait l'heureux élu.

Une opération gagnant-gagnant. En perdition à l’OM, Lilian Brassier a rejoint le Stade Rennais et son nouvel entraîneur Habib Beye. En échange, le club marseillais a obtenu les services d’Amine Gouiri pour 22M€. L’international algérien serait disponible pour la rencontre face à l’OL ce dimanche et pourrait apporter cette touche technique qu’il manque à la formation de Roberto de Zerbi.

💰 L'OM sur le point de faire un coup de maître ! Mathys Tel dans le viseur, la concurrence s'intensifie. Qui l'emportera ?

➡️ https://t.co/sFYtMkucRC pic.twitter.com/M2OXvURhRm — le10sport (@le10sport) January 31, 2025

Une troisième recrue attendue ?

Après Luiz Felipe, l’OM boucle un nouveau dossier. Le dernier de ce mercato ? Pas si sûr. Selon les informations dévoilées par La Minute OM, le club pourrait bien recruter un défenseur central si l’occasion se présente. Et un profil intéresserait fortement Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

Djiku, la surprise de Longoria ?

A en croire le compte marseillais, l’OM aurait coché le nom d’Alexander Djiku. Lié à Fenerbahçe jusqu’en juin 2026, l’international ghanéen connaît bien la Ligue 1 et ses spécificités puisqu’il a porté les couleurs de Bastia, Caen, mais aussi Strasbourg avant son départ en Turquie en 2023. Agé de 30 ans, Djiku pourrait être la dernière surprise de ce mercato. A moins que Rennes parvienne à rafler la mise. En ce début de mois de février, les deux formations ne se quittent plus.