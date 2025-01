OM : «Choqué», Rabiot pousse un coup de gueule !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le 14 janvier dernier, le match entre l'OM et le LOSC au Vélodrome s'est déroulé sous haute tension. Le club de la cité phocéenne s'est incliné lors des tirs au but et en fin de rencontre, Medhi Benatia s'est emporté contre le quatrième arbitre, ce qui lui a valu une expulsion. En apprenant la sanction réservée au directeur sportif du club ce jeudi, Adrien Rabiot a tenu à réagir en conférence de presse à 48h du match contre l'OL.

En réagissant d'abord sur Instagram au post de Medhi Benatia, Adrien Rabiot a renouvelé son soutien envers son directeur sportif lors de la conférence de presse. Le milieu de terrain de 29 ans a voulu interpeller tout le monde en montrant son mécontentement face à la sanction reçue par l'ancien joueur du club.

« La sanction de Medhi Benatia me choque »

Au vu de la lourde sanction infligée par la commission de discipline de la FFF à Medhi Benatia et aussi la différence avec celle d'Olivier Létang, président du LOSC, l'OM n'a pas compris qu'une telle décision ait pu être prise. Le vestiaire a tenu à se mobiliser également comme Adrien Rabiot. « La sanction de Medhi Benatia me choque, j'espérais que vous posiez la question. Je trouve que c'est disproportionné, on a vu les images... une fois, deux fois, trois fois ça fait beaucoup, si on ne peut plus rien dire. Ca fait partie de son rôle d'être auprès des joueurs, le suspendre 3 mois me parait lunaire... C'est surtout la différence de sanction entre Medhi et Olivier Létang, ça fait suite à beaucoup de choses qui concernent Medhi et le club en général » explique-t-il au micro des journalistes.

Rabiot en pleine dénonciation

Convaincu de l'apport de Medhi Benatia pour l'OM, Adrien Rabiot espère même que cette histoire ira plus loin et il voudrait bien voir une dénonciation générale après que des accusations de racisme ont vu le jour ces derniers temps. « Medhi aide à faire grandir le club, avoir ce genre de personne ne peut qu'aider le football français et ce n'est pas normal ce traitement. Ca serait bien que des journalistes puissent aussi dénoncer ça » poursuit le milieu de terrain français.