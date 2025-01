Rabiot : Il annonce du lourd à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sous l'eau la saison dernière, l'OM est remonté à la surface à une vitesse impressionnante. Huitième la saison dernière, le club marseillaise figure aujourd'hui sur le podium, juste derrière le PSG. Pour Bafétimbi Gomis, le recrutement estival réussi est pour beaucoup dans cette bonne forme. Les arrivées de Mason Greeenwood et d'Adrien Rabiot dans le groupe ont permis à l'OM de rêver, à nouveau.

Huitième de Ligue 1 la saison dernière, l’OM a subi un profond lifting durant l’été. Avec douze renforts, le club marseillais a été le plus actif sur la scène nationale. Accompagné de Mehdi Benatia et de Roberto de Zerbi, Pablo Longoria a changé le visage de ce groupe, renforcé par quelques membres d’expérience comme Pierre-Emile Höjbjerg, Mason Greenwood ou encore Adrien Rabiot.

Gomis félicite Longoria

Au cours d’un entretien à La Provence, Bafétimbi Gomis a salué le travail mené par Pablo Longoria. « Je suis aussi friand des recrutements qu’ont pu faire Medhi Benatia et Pablo Longoria. Ils ont bâti une équipe qui, à terme, peut rivaliser avec les meilleurs. On comprend le projet contrairement à d’autres clubs où il y a moins de visibilité. L’OM reste sur une défaite à Nice mais il fait une belle saison. Dans une saison sans coupe d’Europe, prendre des bons joueurs comme (Adrien) Rabiot lui permettra peut-être d’accéder au podium et de se qualifier pour la Ligue des champions » a confié l’ancien international français.

« Je les vois favori pour être dauphin du PSG »

Selon lui, les Rabiot et autres Greenwood pourraient permettre à l’OM de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. « Quand on voit ce stade, les investissements, les risques que l’institution a pris en allant chercher De Zerbi courtisé par tous ces clubs ou des joueurs comme Greenwood et Rabiot, ils vont se battre pour garder cette place, encore plus quand les blessés vont revenir. Je les vois favori pour être dauphin du PSG » a lâché Gomis.