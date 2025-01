Mercato - OM : Le nouveau buteur annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Suite à la vente d'Elye Wahi qui a signé à l'Eintracht Francfort, l'OM souhaite attirer au plus vite un nouveau buteur capable de venir concurrencer Neal Maupay. Et Daniel Riolo, qui a eu l'occasion d'échanger avec un membre du club phocéen au sujet de la piste Amine Gouiri, a confirmé mardi soir en direct sur RMC le vif intérêt de l'OM pour l'attaquant algérien.

Toujours en quête de stabilité à ce fameux poste de grand attaquant, l'OM se retrouve contraint de changer de profil chaque saison. L'expérience d'Elye Wahi, recruté l'été dernier en provenance du RC Lens, a finalement viré au fiasco, et le club a réussi l'exploit de ne pas perdre d'argent sur ce dossier en revendant Wahi dès cet hiver à l'Eintracht Francfort (26M€ + 3M€ de bonus et un pourcentage à la revente). Mais l'OM doit désormais le remplacer, et peine à trouver son nouveau buteur sur le marché actuel.

L'OM en pince pour Gouiri

L'une des pistes qui revient le plus depuis quelques jours concerne Amine Gouiri (24 ans), l'attaquant international algérien du Stade Rennais. Ce dernier plairait beaucoup aux dirigeants de l'OM, qui ont d'ailleurs tenté de boucler son transfert en proposant d'inclure Ismaël Koné dans la balance. Une proposition refusée par les Bretons. Mais l'OM semble déterminé à faire le coup Gouiri comme l'a expliqué Daniel Riolo en direct dans l'After Foot sur RMC Sport mardi soir.

Riolo a parlé avec l'OM pour Gouiri

« Gouiri, ils vont faire le truc qu’ont essayé plein de gens « moi je vais y arriver ». Un peu comme avec Cherki ? Je pense que Cherki a déjà fait plus que Gouiri. Gouiri à chaque fois on rigolait c’est un but spectaculaire par an et après il disparaissait. Néanmoins, ils se disent qu’avec De Zerbi et Benatia, ils vont pouvoir en tirer quelque chose. Pas en faire le titulaire en vue de la Ligue des Champions, mais un joueur de rotation qui sera bon quand il sera sur le terrain. Quand on m’a dit ça, j’ai émis des doutes. On m’a dit "nous on pense qu’on peut en faire quelque chose" », affirme Daniel Riolo, qui a donc échangé avec une source de l'OM sur cette piste Gouiri. Et l'intérêt semble donc très concret...