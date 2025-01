Mercato - PSG : Une décision de «dingo» avec Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

Ce mercredi, le PSG joue sa survie en Ligue des champions. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse de Stuttgart pour son ultime match des phases de poule. Un nul assurerait une qualification pour les barrages pour les Rouge-et-Bleu. Nasser Al-Khelaïfi pourrait toutefois prendre une décision hallucinante en cas de catastrophe dans la prestigieuse compétition européenne.

Le PSG joue très certainement sa saison ce mercredi. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse de Stuttgart pour son ultime match des phases de poule de la Ligue des champions. Un nul suffirait aux Rouge-et-Bleu pour se qualifier pour les barrages de la prestigieuse compétition européenne, malgré un parcours plutôt décevant. Eric Di Meco estime toutefois que Nasser Al-Khelaïfi pourrait prendre une décision hallucinante avec Luis Enrique en cas de catastrophe ce mercredi soir.

«Normalement, il ne doit pas rester»

« La normale quand tu es le PSG et que tu as le parcours de Luis Enrique depuis qu’il est arrivé, si tu sors en poules en Ligue des Champions aujourd’hui avec cette formule où tout le monde est qualifié, normalement il devrait sauter. On dit juste que vu ce que le président a déjà dit, vu le projet dans lequel ils sont embarqués, il restera. Être dingo, c’est de garder Luis Enrique quand tu ne sors pas des poules. C’est ça être dingo. Normalement, il ne doit pas rester » a ainsi lancé Eric Di Meco au micro de RMC.

Luis Enrique a déjà prolongé avec le PSG ?

Reste maintenant à voir si le PSG obtiendra un bon résultat à Stuttgart ce mercredi. Il y a quelques mois, L’Equipe avait révélé que Luis Enrique avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2027. La formation parisienne n’a toutefois pas encore officialisé la nouvelle. À voir si Nasser Al-Khelaïfi ne changera pas finalement d'avis au sujet de Luis Enrique en cas de mauvais résultat pour le PSG.