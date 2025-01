OM : L’offre à 22M€ qui met fin au rêve de Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM a connu des soucis dans le secteur défensif depuis le début de la saison, Daniel Riolo a récemment exprimé sa volonté de voir le club phocéen miser sur Kevin Danso, sur le départ du RC Lens. Cependant, le souhait du journaliste ne devrait pas aboutir puisque plusieurs clubs ont pris de l'avance dans ce dossier, à commencer par le Stade Rennais.

Depuis le début de la saison, le secteur défensif est le principal point faible de l'OM qui peine à trouver le parfait complément à Leonardo Balerdi. Lilian Brassier a déçu tandis que Derek Cornelius n'est pas voué à être un titulaire en puissance. Selon Daniel Riolo, le club phocéen a donc intérêt à profiter de la situation de Kevin Danso, sur le départ du RC Lens, pour boucler son transfert cet hiver.

Riolo réclame Danso à l'OM

« Danso, c'est un gars sur lequel l'OM devrait être. Je sais que c'est cher, mais ils les ont mis les thunes sur des joueurs l'OM. Ils les ont pas mis sur des défenseurs de ce calibre là. L'OM a besoin d'un défenseur hyper costaud, dans la bagarre, Danso c'est un très bon défenseur. Ils n'ont pas ça et ne se sont pas positionnés sur ce genre de mecs là. Et de la thune, ils en ont dépensé », a confié le journaliste de RMC au micro de l'After Foot.

Rennes va gâcher ses plans

Cependant, le souhait de Daniel Riolo semble difficile à exaucer. Et pour cause, d'une part, l'OM a déjà recruté Luiz Felipe, arrivé en tout début de mercato. D'autre part, Kevin Danso est très convoité sur le mercato. Selon les informations de L'EQUIPE, le Stade Rennais aurait dégainé une offre de 22M€ pour le roc autrichien. Et alors que Wolverhampton convoite également son défenseur central, le RC Lens se montrerait gourmand, réclamant 25M€ en part fixe ainsi que 5M€ de bonus. De quoi refroidir l'OM, au grand dam de Daniel Riolo qui voyait là la recrue parfaite pour les Marseillais.