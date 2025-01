Mercato - RC Lens : Une offre à 22M€ est sur la table !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si son absence dimanche lors de la réception d’Angers (1-0) était due à une blessure, Kevin Danso pourrait tout de même finir par quitter le RC Lens d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce sens, Wolverhampton aurait formulé une offre de 22M€ afin de s’attacher les services du défenseur âgé de 26 ans, que les Sang et Or auraient refusé.

Après avoir cédé Brice Samba (30 ans) au Stade Rennais et avoir vendu Abdukodir Khusanov (20 ans) à Manchester City pour 50M€, le RC Lens pourrait perdre un autre de ses joueurs majeurs. Déjà proche de s’engager avec l’AS Rome l’été dernier, avant qu’un problème ne soit détecté lors de sa visite médicale, Kevin Danso (26 ans) était absent dimanche lors de la réception d’Angers (1-0). Si un départ était alors évoqué, Will Still a assuré que cela n’était pas le cas.

Wolverhampton a fait une offre pour Danso

« Kev ne veut pas partir, il devait partir cet été et on était ouvert à l’idée d’une discussion s’il y avait une offre », a déclaré Will Still. « Mais Kev n’est pas en train de nous saboter. Il s’est fait mal à l’entraînement. Il a pris le ballon sur la cheville, qui a tourné, et cela a tiré sur son genou. » Cependant, Kevin Danso attise toujours les convoitises sur le marché des transferts et en ce sens, Wolverhampton serait passé à l’action.

Le RC Lens s’oppose à son départ

En effet, d’après les informations du Telegraph, confirmées par L'Équipe, les Wolves auraient formulé une offre de 19M€ au RC Lens pour l’international autrichien (24 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2027. Après avoir recruté Emmanuel Agbadou (27 ans) en provenance du Stade de Reims, Wolverhampton aimerait recruter un autre défenseur d’ici à la fermeture du marché des transferts. Selon Foot Mercato, cette offre serait en réalité d’un montant de 22M€ bonus compris, mais le RC Lens l’aurait déjà refusé.