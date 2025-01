Mercato : Le prochain transfert de l'OM menacé à l'étranger ?

La rédaction

L’OM s’active sur le marché des transferts pour trouver un remplaçant à Elye Wahi, parti pour Francfort. La rotation au poste d’avant-centre étant trop courte, les dirigeants olympiens se seraient renseignés sur Evan Ferguson, buteur de Brighton. Cependant, l’OM devra faire face à une forte concurrence, notamment venue d’Angleterre et d’Allemagne. Quoi qu’il en soit, Roberto De Zerbi devrait voir arriver un attaquant pendant ce mercato.

Le départ d’Elye Wahi à Francfort a été officialisé ces derniers jours. Après six mois passés sur la Canebière et seulement 3 réalisations, l’ancien joueur du RC Lens a déjà fait ses valises, ne correspondant pas au style du coach marseillais, Roberto De Zerbi. Mais l’OM ne pourra pas se contenter de Neal Maupay et de Robinio Vaz au poste d’avant-centre, et le club phocéen serait déjà sur plusieurs pistes.

💥 Fagioli à l'OM ? La rumeur s'intensifie alors que le mercato hivernal touche à sa fin ! Restez connectés pour plus d'infos ! https://t.co/fmoPGGBoLQ — le10sport (@le10sport) January 27, 2025

Une piste en Angleterre

Le tacticien italien serait intéressé par un joueur qu’il connaît bien. Evan Ferguson, joueur de Brighton ( 20 ans), serait sur les tablettes de Roberto De Zerbi. Les deux hommes, s’étant déjà côtoyés à Brighton, devraient pouvoir établir un contact facilement. Cependant, l’arrivée du buteur irlandais est loin d’être acquise. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l’OM devra faire face à une forte concurrence sur ce dossier, notamment en Premier League et en Bundesliga.

Un 9 à l’OM dès cet hiver

Si Evan Ferguson n’est pas sûr de devenir un joueur olympien dans les prochains jours, ce qui est certain, en revanche, c’est que l’OM va recruter un numéro 9. Roberto De Zerbi a été très clair à ce sujet en conférence de presse : « Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. C’est difficile en hiver, mais je m’attends à un fort remplaçant, » explique De Zerbi. « On aura un attaquant ! Qui ? Je pense qu’on va le trouver. »