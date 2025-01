Mercato - OM : Un buteur ok pour signer ?

Alexis Brunet

Il y a fort à parier qu’il y aura de l’agitation à Marseille dans les prochains jours. L’OM se cherche un buteur, qui pourrait bien être Evan Ferguson. Ce dernier pourrait bien être partant pour quitter la Premier League et Brighton et retrouver un entraîneur qui l’a déjà eu sous ses ordres dans le passé, un certain Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi est dans l’attente. Le coach marseillais a récemment perdu Elye Wahi, qui a rejoint l’Eintracht Francfort, et il espère donc que Pablo Longoria réussira à faire venir un nouvel avant-centre avant la fin du mercato hivernal, le 3 février prochain. Le président de l'OM a certaines pistes, dont une qui pourrait beaucoup faire plaisir à son entraîneur.

De Zerbi a fixé ses priorités après le départ de Wahi ! Qui pour prendre le poste tant convoité à l'OM ? 🔍

➡️ https://t.co/jNAnuMPws8 pic.twitter.com/E8ixy4obvW — le10sport (@le10sport) January 27, 2025

Evan Ferguson bientôt réuni avec De Zerbi ?

D’après les informations de Foot Mercato, Pablo Longoria pourrait arracher Evan Ferguson à Brighton dans les prochains jours. L’Irlandais fait partie des pistes de l’OM et cela pourrait faire plaisir à Roberto De Zerbi. Les deux hommes se connaissent déjà puisqu’ils ont collaboré ensemble lorsque l’Italien entraînait le club anglais. L’avant-centre pourrait d’ailleurs être enchanté à l’idée de retrouver le coach de 45 ans, qui lui a offert ses premiers souvenirs en Premier League.

Brighton ouvert à un prêt

L’OM ne souhaiterait toutefois pas faire de folie pour recruter un attaquant cet hiver et cela tombe bien. En effet, Brighton serait ouvert à un prêt d’Evan Ferguson. Toutefois, le club phocéen n’est pas le seul sur le dossier, car Arsenal, West Ham et Fulham serait également intéressés. Les dirigeants marseillais seraient très tentés de faire une offre et cela pourrait intervenir dans les prochains jours. Affaire à suivre…