L'OM encore menacé pour son mercato ?

Axel Cornic

La première partie de saison a livré son verdict et à l’Olympique de Marseille tout n’a pas été parfait, notamment avec certaines recrues estivales. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont donc décidé d’agir une nouvelle fois sur le mercato, avec notamment la piste menant à Nicolo Fagioli, milieu créateur de la Juventus.

C’est un Marseille à l’accent italien qui pourrait se dessiner. En cette fin de mercato, les pistes se multiplient autour de l’OM et la plupart d’entre elles mènent vers la Serie A. Il y a Nicola Zalewski de l’AS Roma dont le contrat se termine dans seulement quelques mois, mais également une occasion en or avec une ancienne promesse du football transalpin.

L’OM tient à faire le ménage ! Lilian Brassier sur le départ après des performances décevantes. 🚪

➡️ https://t.co/oHe1z0CJi7 pic.twitter.com/AhGnJjA06d — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) January 27, 2025

Fagioli prêt à quitter la Juventus

Très peu utilisé à la Juventus par Thiago Motta, Nicolo Fagioli pourrait se relancer à l’OM, sous les ordres de Roberto De Zerbi. D’après les informations de DAZN Italia, le milieu de terrain aurait ouvert la porte à un départ après avoir compris n’avoir plus sa place à Turin. Mais les Marseillais ne sont vraisemblablement pas seuls sur ce coup...

Le Napoli veut doubler l’OM

Car la situation de Fagioli aurait également alerté d’autres clubs, comme le Napoli. Ancien de la Juventus, le directeur sportif Giovanni Manna connait très bien le joueur et DAZN assure qu’un contact aurait eu lieu très récemment, afin de relancer les discussions. Le duel s’annonce chaud pour l’international italien, qui est actuellement évalué à 20M€ par le site spécialisé Transfermarkt.