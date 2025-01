Mercato - PSG : La presse italienne annonce une décision improbable !

Axel Cornic

Après Randal Kolo Muani, parti du côté de la Juventus, le Paris Saint-Germain souhaiterait boucler un nouveau prêt avec Milan Skriniar. Ce dernier, très peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, semble tout proche de Fenerbahçe, mais pour boucler son départ les dirigeants parisiens devront se séparer d’un autre joueur...

L’histoire se répète. Bloqué par la limite de prêts faits en une saison, qui est au nombre de six, le PSG a été contraint de trouver une solution pour se séparer de Randal Kolo Muani. Ainsi, c’est Juan Bernat qui a été sacrifié et son contrat coupé, ce qui a permis à l’attaquant de boucler son prêt à la Juventus, qui ne comporte d’ailleurs aucune option d’achat.

Ndour pour libérer Skriniar ?

Mais avec ce prêt, la limite est à nouveau atteinte et le PSG va donc devoir faire une nouvelle fois un sacrifice pour se séparer d’un autre indésirable de Luis Enrique. Il s’agit de Milan Skriniar, arrivé il y a un an et demi libre de tout contrat en provenance de l’Inter et qui serait vraisemblablement tout proche de Fenerbahçe. Certains médias turcs annoncent d’ailleurs que le défenseur central slovaque aurait d’ores et déjà passé ses visites médicales et attendrait donc que les Parisiens fassent quelque chose, afin de pouvoir confirmer son départ.

Le PSG refuse l’offre de la Fiorentina

Le sacrifié ne devrait être autre que Cher Ndour, qui devrait revenir de prêt à Besiktas avant d’être définitivement vendu par le PSG. Mais ça ne semble pas si simple, puisque les clubs ne se bousculent pas vraiment pour le milieu de terrain italien ! Les médias italiens ont récemment annoncé que la Fiorentina souhaiterait boucler un prêt avec option d’achat, mais le journaliste Ciro Venerato nous apprend que le club parisien aurait sèchement refusé la dernière offre formulée.