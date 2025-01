Le PSG agace sur le mercato !

Axel Cornic

Après Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain souhaiterait se séparer d’autres indésirables, avec notamment Milan Skriniar. Mais pour cela, il va falloir encore réduire le nombre de joueurs prêtés et le prochain sacrifié pourrait bien être Cher Ndour, qui devrait revenir de son prêt à Besiktas pour quitter définitivement le club parisien dans le cadre d’un transfert sec.

C’est le grand ménage à Paris. Les choix de Luis Enrique ont clairement exclu certains joueurs, qui sont invités à se trouver un nouveau club en ce mercato de janvier. C’est le cas de Randal Kolo Muani, qui a récemment été prêté par le PSG pour six mois à la Juventus, avec d’ailleurs des débuts encourageants avec un but dès son premier match.

Ndour pour libérer Skriniar ?

L’attaquant français n’est pas le seul indésirable, puisqu’à Paris on aimerait se séparer d’autres joueurs comme Milan Skriniar. Ce dernier n’a que très peu joué lors de la première partie de saison et à en croire les dernières indiscrétions sur son avenir, il pourrait être prêté Fenerbahçe. Sauf que pour cela, il faudra réduire le nombre de joueurs déjà prêtés, avec une limite fixée à six.

Ça ne va pas assez vite pour la Fiorentina

La solution pourrait venir de Cher Ndour, qu’on annonce sur le retour au PSG. Son prêt à Besiktas devrait être cassé et le milieu de terrain pourrait notamment rebondir en Serie A, du côté de la Fiorentina. Ce dimanche, La Gazzetta dello Sport nous apprend toutefois que les choses se passeraient assez mal dans ce dossier, avec les dirigeants florentins qui commenceraient à être très agacés par le temps pris par leurs homologues parisiens dans les négociations autour de l’Italien.