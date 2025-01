Mercato : Le PSG provoque un coup de gueule à l’étranger !

Axel Cornic

Avec le départ de Randal Kolo Muani, l’arrivée d’un nouvel attaquant de pointe a été évoqué au Paris Saint-Germain. Et c’est Dusan Vlahovic, nouveau coéquipier de l’international français à la Juventus, qui aurait vraisemblablement tapé dans l’œil des dirigeants parisiens... ce qui ne semble pas plaire à son coach, Thiago Motta.

Le poste de numéro 9 a toujours été sujet à débat au PSG, encore plus depuis l’arrivée de Luis Enrique. Car ce dernier ne veut pas d’un attaquant de pointe et préfère plutôt d’autres profils comme celui d’un Kang-In Lee qui est milieu offensif de formation. Pourtant, ses dirigeants aimeraient beaucoup recruter un buteur d’envergure internationale !

Vlahovic au PSG ?

Ainsi, plusieurs médias ont assuré cet hiver que Luis Campos aurait bien aimé recruter Victor Osimhen pur remplacer un Randal Kolo Muani parti à la Juventus. Mais Luis Enrique ne voudrait pas du Nigérian et c’est finalement Khvicha Kvaratskhelia, son ancien coéquipier du Napoli, qui a débarqué au PSG. Mais d’autres pistes ont également été évoquées, comme par exemple celle menant à l’international serbe Dusan Vlahovic.

« Ne créez pas de problèmes là où ils n'existent pas »

Il faut dire que son contrat avec la Juventus se termine dans un an et demi et les médias italiens assurent qu’une prolongation est mal embarquée. Mais ne parlez surtout pas d’un départ à son entraineur ! « C'est un leader très positif et, jusqu'à présent, il a apporté une grande contribution » a expliqué Thiago Motta, en conférence de presse. « Il continuera à nous aider car nous avons besoin de tout le monde. Ne créez pas de problèmes là où ils n'existent pas ».