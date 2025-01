Mercato - OM : De Zerbi veut un nouveau crack, la réponse est cash

Axel Cornic

Il ne reste plus très longtemps avant la fin du mercato hivernal et à l’Olympique de Marseille on semble vouloir boucler plusieurs coups importants. Cela semble être le cas en Serie A, puisque les médias italiens ont relancé la piste menant à Nicolo Fagioli, milieu de terrain de la Juventus ainsi que de la Squadra Azzurra.

Comme l’été dernier, l’OM est très actif sur le marché des transferts. Mais pour le moment, c’est surtout le cas au niveau des départs, avec notamment Elye Wahi qui a rejoint l’Eintracht Franfort. Ainsi, les dirigeants marseillais aimeraient passer la vitesse supérieure pour offrir quelques renforts importants à Roberto De Zerbi.

La Juventus approchée pour Fagioli

L’un de ces renforts pourrait arriver de Serie A, avec la piste menant à Nicolo Fagioli qui fait parler depuis le début du mercato. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’OM aurait relancé les discussions autour de l’international italien, approchant son club de la Juventus pour se renseigner. Il faut dire que le milieu de terrain de 23 ans ne joue quasiment plus sous les ordres de Thiago Motta...

L’OM obligé de l’acheter à la fin de la saison ?

Le spécialiste mercato de Sky Sport Italia explique qu’un départ n’est pas exclu pour Fagioli, bien au contraire. La Juventus aurait ainsi ouvert la porte à l’OM, avec un prêt qui pourrait bien se préciser au cours des prochains jours. Il faudra toutefois se montrer convaincant, puisque les Bianconeri voudraient un prêt avec obligation d’achat, alors que les Marseillais n’auraient pour le moment évoqué qu’un prêt avec une simple option d’achat.