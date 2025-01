PSG : Le clan Kvaratskhelia lourdement accusé à l’étranger

Axel Cornic

Recrue phare de l’hiver, Khvicha Kvaratskhelia a fait ses premiers pas avec le Paris Saint-Germain sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi, pour la rencontre de la 19e journée de Ligue 1 face au Stade de Reims (1-1). Un clin d’œil assez cocasse, puisque pendant ce temps-là son ancien club du Napoli jouait également, avec un choc très attendu face à la Juventus.

Nous y sommes enfin ! Khvicha Kvaratskhelia a officiellement débuté sa nouvelle aventure avec le PSG, en disputant sa toute première rencontre sous les ordres de Luis Enrique. Et ce n’était pas si mal en dépit du match nul parisien, avec notamment une passe décisive de la part de celui qui pourrait devenir le nouveau chouchou du Parc des Princes.

« Je n'ai pas trouvé agréable que ses agents négocient déjà avec le PSG depuis un certain temps »

Pendant ce temps-là, son club du Napoli a remporté un match très important face à la Juventus en Serie A et en marge de la rencontre Antonio Conte n’a pas manqué d’avoir un mot pour son ancien joueur... mais également pour son entourage ! « Nous ne pouvons que souhaiter le meilleur à Kvara et à sa famille. Il a fait son choix, mais je n'ai pas trouvé agréable que ses agents négocient déjà avec le PSG depuis un certain temps. On avance : personne n’est indispensable » a déclaré son ancien coach, en conférence de presse.

« On savait très bien que le mercato de janvier allait être compliqué »

« Il ne suffit pas que quelqu'un arrive... Tout le monde sait dire qui manque, et moi aussi je pourrais facilement dire ce dont nous avons besoin. Mais mon rôle de leader du groupe m'oblige à réfléchir à ceux que j'ai déjà à la maison et à faire la différence avec eux » a poursuivi Antonio Conte, interrogé sur la succession de Khvicha Kvaratskhelia. « On savait très bien que le mercato de janvier allait être compliqué. Voyons ce qui va se passer, mais je reste calme, car je sais que j'ai un groupe de gars prêts à se battre avec moi ».