Kvaratskhelia au PSG : Riolo annonce du très lourd !

Ce mercredi soir, le PSG a régalé tout le monde face à Manchester City, s’offrant une victoire de prestige (4-2). Une performance qui a fait le bonheur de Luis Enrique, qui se réjouit par ailleurs de ce que va donner l’équipe parisienne avec Khvicha Kvaratskhelia. En tribunes pour cette rencontre, le Géorgien devrait être un précieux renfort pour le PSG.

Le PSG a ce qu’il faut en matière d’ailiers et pourtant, le club de la capitale n’a pas hésité à débourser 70M€ pour s’offrir les services de Khvicha Kvaratskhelia. Déjà intéressé par le Géorgien l’été dernier au moment de remplacer Kylian Mbappé, Paris est revenu à la charge et en ce mois de janvier, un accord a pu être trouvé avec Naples. On attend maintenant de voir ce que Kvaratskhelia va donner sous le maillot du PSG. A ce propos, Daniel Riolo s’attend à du très lourd.

« Cette équipe va être encore meilleure avec ce joueur que j’aime beaucoup »

En tribunes pour la rencontre entre le PSG et Manchester City, Khvicha Kvaratskhelia ne pourra jouer en Ligue des Deschamps qu’à partir des seizièmes de finale. Un renfort qui devrait faire un bien fou au club de la capitale comme l’a confié Daniel Riolo au micro de L’After Foot : « Quand je vois Kvara qui est en tribunes, je me dis que cette équipe va être encore meilleure avec ce joueur que j’aime beaucoup. Peut-être que la lumière va durer un peu plus longtemps à Paris et ça fait plaisir ».

« Kvara va apporter un plus »

A propos de Khvicha Kvaratskhelia et de son arrivée au PSG, Daniel Riolo a également ajouté : « Je suis fan, j’adore Kvara. Il était en tribunes. A 2-0 il faisait la tête, à 3-2, il a commencé à se dire je suis peut-être dans une bonne équipe. Je ne sais pas comment Luis Enrique va l’utiliser, il va avoir 4 joueurs pour 3 places, même si Ramos va devenir un joker. Kvara va apporter un plus à cette équipe ».