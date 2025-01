PSG : Luis Enrique humilie un joueur en direct, il répond cash !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant le choc contre Manchester City, Luis Enrique avait eu des mots maladroits pour Gonçalo Ramos, sans le citer. Interrogé sur son choix de jouer sans réel numéro 9, à l'inverse de Pep Guardiola, l'entraîneur du PSG avait expliqué qu'il n'avait pas Erling Haaland dans son effectif. Une sortie pas très agréable pour le buteur portugais, mais Luis Enrique est revenu sur ses propos polémiques.

Mardi soir, Luis Enrique était une nouvelle fois interrogé sur son choix de ne pas utiliser de numéro 9. En effet, depuis le début de la saison, ce sont Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Kang-In Lee voire Désiré Doué qui évoluent en pointe, dans un rôle de faux 9. Un choix vivement commenté, et alors que l'entraîneur du PSG affrontait son grand ami Pep Guardiola, dont la philosophie de jeu est proche, il était interrogé sur une différence cruciale entre son équipe et celle de Manchester City : la présence d'un vrai buteur dans le onze de départ. « Comment s’appelle leur avant-centre ? Le numéro 9 ? Comment s’appelle l’attaquant de Manchester City ? Le nom du numéro 9 ? Haaland, non? OK… », confiait Luis Enrique au micro de Canal+, sous-entendant donc qu'il n'avait pas de joueur de la qualité du Norvégien dans son effectif. Une sortie qui n'a pas du plaire à Gonçalo Ramos. Mais alors que ce dernier a inscrit le quatrième but de le victoire du PSG contre Manchester City (4-2), Luis Enrique a encensé son joueur.

Luis Enrique encense Gonçalo Ramos

« Je tiens Gonçalo Ramos et tous les joueurs de l'équipe en haute considération. C’est un grand professionnel qui donnera son maximum dans n’importe quel moment de n’importe quel match. L'idée que je veux transmettre à mes joueurs est qu’ici il n’y a aucun titulaire indiscutable. Ici, il y aura encore plus de compétition l’an prochain. Ici, c’est important que les joueurs sur et hors du terrain puissent performer à un haut niveau. Plus il y a de la compétition, et il y en aura plus avec l'arrivée de Kvara, mieux c’est pour moi l'entraîneur. C’est dur de jouer, aujourd’hui des joueurs sont restés sur le banc », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«C’est un grand professionnel»

« Plus il y a de bons joueurs sur le banc, mieux c’est. Personne ne va se relâcher ou penser que sa place de titulaire est fixe. Jouer dans une équipe comme le PSG doit être très difficile. Nous voulons des joueurs qui ne se rendent jamais, dans l’esprit de Gonçalo Ramos ou de Lucas Hernandez qui rentre pour les dernières minutes comme si c’était le dernier match de sa carrière. C’est ça que nous cherchons et nous essayons de transmettre ce que les supporters nous transmettent », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.