C’est la fête au PSG, grande révélation d’Al-Khelaïfi !

Thomas Bourseau

Président du PSG depuis l’été 2011, Nasser Al-Khelaïfi a vécu son lot de soirées européennes puisque le club parisien a été éliminé à deux reprises en demi-finales (2021 et 2024) et a même atteint la finale du Final 8 en 2020. Néanmoins, au vu du contexte et de l’importance de ce match charnière de saison régulière remporté face à Manchester City mercredi soir (4-2), le patron du Paris Saint-Germain a assuré avoir ressenti l’une des plus belles émotions de son mandat de président.

Le Paris Saint-Germain a totalement relancé son avenir européen mercredi soir qui s’écrivait jusqu’ici en pointillés. Au Parc des princes, pour la septième journée de saison régulière de Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique n’avaient pas le droit à l’erreur pour espérer rêver d’une qualification au prochain tour de la C1. Contre le Manchester City de Pep Guardiola qui comptait 8 points au classement contre 7 pour le Paris Saint-Germain, la défaite était interdite. Et bien que le leader de Ligue 1 fut mené par 2 buts à la 53ème minute de jeu, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Joao Neves et Gonçalo Ramos ont totalement fait basculer la rencontre.

«L'une des mes plus belles émotions au PSG ?

Score final, 4 buts à 2 pour le PSG qui compte désormais 10 points au classement de la saison régulière de Ligue des champions. Un match nul à Stuttgart mercredi prochain suffirait pour qualifier le Paris Saint-Germain pour les 16èmes de finale de C1. De quoi faire jubiler Nasser Al-Khelaïfi. « Fier de ce grand match. Fier de comment on a joué, de perdre 2-0 et de gagner 4-2. L'une des mes plus belles émotions au PSG ? Honnêtement, oui je pense. C'était une grande équipe avec un grand entraîneur et un grand joueur. On a montré qu’on était une grande équipe aussi. Les joueurs ont montré du caractère ».

«Beaucoup de gens doutaient de notre équipe, mais j’ai toujours eu confiance en mes joueurs»

Au micro de Canal+ et dans des propos relayés par RMC Sport, le président du PSG a pris la peine au passage de remettre les personnes qui doutaient de la nouvelle politique sportive du club et de les forces de l’équipe première à leur place. « On est très fiers. Beaucoup de gens doutaient de notre équipe, mais j’ai toujours eu confiance en mes joueurs, ils sont là dans les grands matchs. On n’est pas encore qualifiés, on a un match important la semaine prochaine. Il faut rester concentré ».