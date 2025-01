Transfert à 80M€ : Le boss du PSG fracassé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement attiré par le profil de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait boucler le transfert de l'attaquant géorgien de Naples pour 80M€ d'ici la fin du mercato hivernal. Mais Christophe Dugarry, qui apprécie les qualités de Kvaratskhelia, s'interroge sérieusement sur la gestion de Luis Enrique avec cette potentielle recrue pour le PSG, et tacle de nouveau l'entraîneur espagnol.

À quoi faut-il s'attendre pour le mercato hivernal PSG ? Ces derniers jours, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia (23 ans, Naples) a repris un certain crédit au sein du club de la capitale, lui qui était déjà courtisé l'été dernier. Il se dit même qu'un accord avoisinant les 80M€ pourrait suffire à boucler le transfert de l'attaquant géorgien au PSG. Mais quel sera l'objectif tactique de Luis Enrique avec Kvaratskhelia ?

Le PSG sur le point de réaliser un transfert sensationnel ! Un jeune talent qui pourrait bouleverser l’équilibre de la Ligue 1 ⚡️

➡️ https://t.co/0tLZaR8wAt pic.twitter.com/MBsNJvEyss — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 11, 2025

Dugarry fan de Kvaratskhelia

C'est toute la question que se pose Christophe Dugarry, qui a néanmoins vanté le profil Kvaratskhelia vendredi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport : « Kvara coche plein de cases. Je l'ai vu à l'Euro, il était impressionnant sur tout le front de l’attaque. C’est un battant, il va vite, techniquement il est adroit. Il a plein de qualités. Après, c’est un jeune joueur de 23 ans. Est-ce que ce garçon-là est meilleur que Barcola ? Je ne sais pas. Il n’a marqué que 3 buts depuis le début de la saison (NDLR : 5 en réalité), et si Naples le laisse partir c’est qu’il performe de moins en moins », a-t-il expliqué, avant de fracasser Luis Enrique, l'entraîneur du PSG.

« Il est à côté de sa tête »

« C'est un très bon joueur mais l'inconnue reste Luis Enrique. On ignore son projet. On ne sait pas pourquoi il voudrait de Kvaratskhelia. Parce que notre constat aujourd’hui, c’est ça : Kvaratskhelia est un bon joueur, un très bon joueur sans aucun doute. Mais c’est pour en faire quoi ? Concurrencer Barcola et Doué ? Le mettre en avant-centre ? On n’est pas dans la tête de Luis Enrique, et même lui parfois il est à côté de sa tête. Mais il n’expliquera jamais pourquoi il prend Kvaratskhelia. On ne sait pas quel est son projet, parce que l’équipe est bien mais pourquoi tu vas aller dépenser 80M€ sur un mec ? Personne ne le sait », lâche Dugarry sur le coach du PSG.