Transferts : Catastrophe pour le PSG sur le mercato ?

Alexis Brunet

Randal Kolo Muani le sait, son avenir ne s’inscrit pas du côté du PSG. Luis Enrique ne compte pas sur l’attaquant français qui l’a bien compris et qui se cherche donc un nouveau point de chute. L’ancien Nantais pourrait rebondir du côté de l’Italie, car la Juventus de Turin aimerait le faire venir. Malheureusement pour les dirigeants parisiens, cela ne devrait pas être sous la forme d’un transfert sec, mais plutôt d’un prêt.

Cet hiver, le PSG cherche à recruter un attaquant. Le club de la capitale souhaite ainsi remédier aux problèmes de la première partie de saison, où les joueurs offensifs parisiens avaient un peu de mal dans la finition. Le champion de France serait plus précisément à la recherche d’un ailier gauche, afin de concurrencer Bradley Barcola et le pousser à progresser. Dernièrement, un nom revient avec insistance du côté de Paris, celui de Khvicha Kvaratskhelia. Contrairement à l’été dernier, le Géorgien pourrait enfin quitter Naples.

Marquinhos, mentor au PSG ! 🔥 Découvrez comment il a guidé Lucas Beraldo, le nouveau joyau brésilien du club.

➡️ https://t.co/44B25nOcmn pic.twitter.com/xVQEGP18k1 — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

Le PSG pourrait perdre Kolo Muani cet hiver

En plus de vouloir concurrencer Bradley Barcola avec l’arrivée possible de Khvicha Kvaratskhelia, cela sera également l’occasion pour le PSG de remplacer Randal Kolo Muani. En effet, le Parisien est clairement sur le départ cet hiver, car Luis Enrique ne lui fait guère confiance et le joueur souhaite se relancer. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, son avenir pourrait s’inscrire du côté de Manchester United, qui s’est montré intéressé.

Un prêt pour Kolo Muani ?

Mais aux dernières nouvelles, un autre club pourrait devancer Manchester United. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin serait actuellement la destination la plus probable pour accueillir Randal Kolo Muani. Seul petit problème, alors que le PSG souhaitait vendre l’attaquant, le quotidien italien parle plutôt d’un prêt qui pourrait même être sans option d’achat. Reste à voir ce que voudront donc faire les dirigeants parisiens, qui ont besoin de fonds pour avancer sur la piste Kvaratskhelia.