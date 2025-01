Surprise, Benzema annonce son grand retour au Real Madrid ?

Jean de Teyssière

A l’été 2023, Karim Benzema a quitté le Real Madrid pour rejoindre l’Arabie saoudite et Al-Ittihad. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien numéro 9 du Real Madrid est désormais âgé de 37 ans et sa fin de carrière approche. S’il est rare de voir un joueur porter deux fois le maillot madrilène dans sa carrière, Karim Benzema ne ferme pas la porte à cette éventualité.

Leader du championnat saoudien, Karim Benzema vit une saison réussie pour le moment avec Al-Ittihad. Auteur de 10 buts cette saison, l’ancien joueur du Real Madrid a d’ailleurs pu revoir ses anciens coéquipiers, présents à Jeddah pour y disputer la Supercoupe d’Espagne. De quoi lui donner des idées ?

Benzema ne veut pas entendre parler de retraite

A 37 ans, la plus grosse partie de la carrière de Karim Benzema est derrière lui. Mais pense-t-il à la retraite ? « Ces histoires ne sont pas vraies. Ce ne sont que des bêtises. Je me sens bien, je peux jouer encore de nombreuses années. »

«Revenir au Real Madrid? Oui, pourquoi pas»

Karim Benzema a accepté de donner une interview pour le quotidien espagnol Marca. Il a notamment été interrogé sur la possibilité de le voir un jour porter à nouveau le maillot du Real Madrid : « Oui, bien sûr, pourquoi pas. Pour l'instant, je suis à Djeddah et je me porte très bien. Le temps viendra de voir comment va la vie et je suis sûr que je serai proche de Madrid. »