30M€ : L’OM pose ses conditions pour cet attaquant !

Malgré ses premiers pas mitigés avec l’OM qu’il a rejoint l’été dernier en provenance du RC Lens, Elye Wahi aurait plusieurs prétendants, notamment en Premier League, où Bournemouth et West Ham seraient intéressés. Un départ de l’attaquant âgé 21 ans six mois seulement après son arrivée serait possible, mais en ce sens Marseille attendrait plus de 30M€.

Mi-décembre en conférence de presse, Pablo Longoria s’était montré ferme sur le cas Elye Wahi. Malgré les difficultés de l’attaquant âgé de 21 ans, recruté contre un montant estimé à 30M€ bonus compris en provenance du RC Lens l’été dernier, le président de l’OM avait assuré qu’un départ cet hiver n’était pas une option : « Pour nous, c’est hors de question. Je prends l’initiative, même sans discuter avec la partie sportive, parce que nous comme club, on croit beaucoup dans le potentiel d’Elye. »

Un départ de Wahi dès janvier ?

Auteur de deux petits buts avant la trêve hivernale, Elye Wahi avait démarré 2025 de la meilleure des manières en inscrivant son troisième but sous les couleurs de l’OM le week-end dernier contre Le Havre (5-1). En raison d’une blessure musculaire, il ne sera pas de la partie ce samedi pour le déplacement à Rennes, ni face au LOSC en Coupe de France mardi. Si Pablo Longoria a fermé la porte, un départ au cours du mois de janvier serait possible pour Elye Wahi, sous contrat jusqu’en juin 2029.

L’OM attend au moins 30M€

D’après les informations de L’Équipe, l’ancien lensois aurait la cote en Premier League, où Bournemouth et West Ham auraient fait part de leur intérêt. L’OM n’aurait reçu aucune offre pour le moment, mais la porte ne serait finalement pas totalement fermée dans ce dossier. Si une offre à un montant équivalent à celui dépensé pour le recruter l’été dernier arrive, alors Elye Wahi pourrait quitter le club. Une tendance confirmée par La Minute OM, qui indique que l’OM attendrait une proposition supérieure à son prix d’achat, estimé donc à environ 30M€. Marseille ne serait pas spécialement vendeur et il faudrait que les clubs intéressés se montrent convaincants pour s’attacher les services d’Elye Wahi.