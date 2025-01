OM : Transfert surprise avec un attaquant ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison d'Elye Wahi pourrait être longue. L'attaquant, recruté l'été dernier contre un chèque de 30M€, a été doublé dans la hiérarchie des buteurs par Neal Maupay et l'OM s'interroge sur son avenir. En cas d'offre satisfaisante, le club marseillais pourrait ouvrir la porte à un départ. Deux équipes de Premier League ont manifesté leur intérêt.

L’année 2025 devait être celle de l’éclosion pour Elye Wahi. Malgré une dernière saison mitigée avec le RC Lens, l’attaquant avait tout pour devenir la nouvelle star de l’OM. Le club marseillais a d’ailleurs mis 30M€ sur lui, preuve de la confiance accordée en interne. Mais très vite, des lacunes flagrantes sont apparues dans le jeu de l’ancien montpelliérain. Nonchalant, peu efficace, Wahi s’est peu à peu effacé au profit de Neal Maupay.

Un coéquipier de l'OM le met en cause ! Luis Henrique, star en pleine forme, doit faire face à des accusations inattendues. ⚡️

➡️ https://t.co/pdTMSCcLvW pic.twitter.com/4L36rrfmhQ — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) January 10, 2025

Longoria a menti ?

Comme l’a confié Roberto de Zerbi en novembre dernier, Wahi a besoin de temps pour parfaire son jeu et s’acclimater à son nouvel environnement. « On connaît l’atmosphère et l’engouement ici. C’est sûr, surtout pour un attaquant dont on attend des buts. Il faut faire face aux critiques. C’est encore un jeune joueur et il ne faut pas l’oublier car il joue depuis longtemps mais il n’est pas complètement mature encore. Je n’ai aucun doute sur lui » avait confié l’entraîneur de l’OM. Pablo Longoria avait lui aussi fermé la porte à un départ prématuré de son joueur : « Un départ de Wahi pour nous, c'est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d'Elye ».

Wahi pourrait quitter l'OM

La vérité est peu plus nuancée. Comme l’a confié un habitué de la Commanderie, l’OM pourrait bien vendre Wahi s’il le désire : « Tu veux partir et l'OM s'y retrouve ? Banco. On veut des joueurs impliqués dans le projet ». Pour l’heure, le joueur n’a pas réclamé son départ. Mais selon L’Equipe, la situation pourrait vite évoluer puisque deux équipes de Premier League ont demandé des renseignements : Bournemouth et West Ham. En cas de transfert sec, l’OM voudrait une somme proche des 30M€ dépensés l’été dernier.