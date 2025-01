Un milieu à 100M€ attendu au PSG, le transfert historique qu’il demande !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans sa volonté de trouver du renfort dans le secteur offensif, le PSG garde une piste du dernier mercato estival bien au chaud. En effet Khvicha Kvaratskhelia intéresse grandement le club de la capitale et son prix a baissé depuis. Mais investir une grande somme dans son recrutement n'est pas du goût de tout le monde à Paris...

Moins impressionnant cette saison, Khvicha Kvaratskhelia imagine déjà son futur au PSG. Mais cela ne serait pas le meilleur plan pour le club de la capitale qui compte déjà dans ses rangs Bradley Barcola, bien performant sur l'aile gauche de l'attaque. C'est l'avis de Jérôme Rothen qui verrait plutôt le club dépenser 100M€ pour un milieu de terrain.

Barcola concurrencé ?

Jeune ailier gauche de 22 ans, Bradley Barcola pourrait voir débarquer Khvicha Kvaratskhelia au PSG, un autre joueur efficace à ce poste. Et pour Jérôme Rothen, c'est un risque à prendre. « Pour le PSG, bien sûr que Kvaratskhelia a totalement sa place dans l'effectif mais il faut voir comment il est constitué. De la concurrence à gauche ok si elle réveille les joueurs mais imaginons qu'ils soient tous en grande forme. Imagine Barcola en grande forme et Kvaratskhelia en grande forme, ça veut dire que les deux doivent être titulaires pour faire gagner l’équipe, mais est-ce qu’ils peuvent être complémentaires ? » s'interroge l'ancien joueur du PSG dans Rothen s'enflamme.

« Si t’as 80 ou 100M€, mets les sur un milieu de terrain »

Alors que Naples demande maintenant environ 80M€ pour Kvaratskhelia, Jérôme Rothen estime que le PSG doit lâcher cette somme sur un autre profil. « Si t’as 80 ou 100M€, mets les sur un milieu de terrain. T’as quasiment les mêmes profils, des petits gabarits, qui ont un gros volume. Si t’as les moyens de mettre ce prix, je pense que t’as d’autres priorités que Kvaratskhelia » suggère Jérôme Rothen. Il s'agirait alors d'un transfert historique car le club n'a jamais mis autant sur un milieu de terrain.