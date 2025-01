Mercato : Benzema dénonce une énorme fake-news !

Jean de Teyssière

En 2022, le Real Madrid remporte la Ligue des Champions et Karim Benzema joue la meilleure saison de sa carrière. Quelques mois plus tard, il remporte le Ballon d’Or et termine son contrat avec le club espagnol, en juin 2023. Puis, direction l’Arabie saoudite et Al-Ittihad, où il a vécu une première saison mouvementée avec Marcelo Gallardo. Âgé de 37 ans, les rumeurs d’une retraite se font de plus en plus persistante, même si « Nueve » les a totalement réfuté.

Cette saison, Al-Ittithad peut compter sur un entraîneur français que Karim Benzema connaît bien pour l’avoir côtoyé en équipe de France : Laurent Blanc. Une première saison réussie pour l’ancien entraîneur de Bordeaux, du PSG ou encore de l’OL en France puisqu’Al-Ittihad est premier du classement. Avec 10 buts et 3 passes décisives, Benzema est l’homme fort du système de Laurent Blanc.

Asensio sur le départ ? 🔥 Une révélation qui pourrait changer la donne au PSG ! Ne ratez pas les dernières infos sur ce transfert explosif. https://t.co/yIhsmRnPSG — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

Benzema, bientôt la retraite ?

Mais Karim Benzema a fêté le 19 décembre dernier son 37ème anniversaire. L’ancienne star de l’OL et du Real Madrid en est donc au crépuscule de sa carrière et son contrat avec le club saoudien expire en juin 2026. La question de son avenir se pose légitimement pour celui qui a récemment retrouvé ses anciens coéquipiers du Real Madrid, présents à Jeddah pour y disputer la Supercoupe d'Espagne et qui fait l'objet de rumeur autour d'une potentielle retraite.

«Non, non, je n’ai aucune limite»

Dans une interview accordée au média espagnol Marca, Karim Benzema, numéro 9 d'Al-Ittihad, a réagi aux nombreuses rumeurs l'envoyant en retraite : « Non, non. Ce sont les paroles de je ne sais qui. C'est absurde. Je n'ai aucune limite pour me dire que dans deux, trois ou quatre ans, je vais arrêter le football. Je me sens bien, Dieu merci. Mon corps va bien. Je me prépare bien et nous verrons comment je me sens chaque année. »