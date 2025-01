Transferts : Du lourd est révélé, le PSG va signer…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG se prépare à dynamiser son secteur offensif cet hiver, avec en ligne de mire Khvicha Kvaratskhelia, dont le transfert semble désormais possible après avoir vu les négociations avec Naples capoter l’été dernier. Parallèlement, le club explore d'autres options, notamment l'attaquant Jhon Durán d'Aston Villa ou encore Marcus Rashford de Manchester United. Selon vous, vers qui vont se tourner les dirigeants parisiens ?

L’hiver pourrait être chaud au PSG ! Alors que l’arrivée d’un défenseur était évoquée, voilà que le club de la capitale s’est activé pour injecter du sang neuf dans le secteur offensif. Il faut dire qu’aucun joueur d’envergure n’est venu remplacer Kylian Mbappé l’été dernier, et ce alors que plusieurs pistes avaient été activées, dont celle menant à Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia au PSG ? L'ailier géorgien pourrait bien être l'étoile qui brillera à la place de Mbappé. 🌟

Le PSG relance Khvicha Kvaratskhelia

Recalé par Naples lors du dernier mercato estival, le PSG ne lâche pas le morceau et maintient le contact pour le recrutement du Géorgien. Et cette fois-ci, la porte est ouverte. La formation italienne n’est plus contre l’idée de céder son joueur sous contrat jusqu’en juin 2027, les discussions pour sa prolongation traînant en longueur. De plus, Khvicha Kvaratskhelia s’est rendu moins indispensable depuis le début de la saison, amenant son entraîneur Antonio Conte à revenir lui aussi sur sa position. Le PSG en a fait sa priorité offensive en ce mois de janvier, tout en étudiant d’autres pistes.

Jhon Durán plaît aussi au PSG

Selon Le Parisien, un plan B est à l’étude, bien que l’identité du joueur ne soit pas donnée par le quotidien. Il pourrait s’agir Jhon Durán d’après RMC, confirmant ce vendredi l’intérêt du PSG pour l’attaquant d’Aston Villa. En Premier League, la situation de Marcus Rashford (Manchester United) serait également suivie de près par la formation parisienne à en croire la presse anglaise.