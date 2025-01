OM : Après son départ, Longoria annonce des grandes retrouvailles

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’occasion de son déplacement sur la pelouse de Rennes ce samedi soir, l’OM va retrouver un entraîneur qu’il a bien connu, Jorge Sampaoli, parti du club fin juin 2022. Un moment fort en émotion, comme l’a confié Pablo Longoria, mais le président marseillais attendra la fin de la rencontre avant d’embrasser son ancien entraîneur.

« Pour moi, Marseille, c'est un vieil amour, un endroit où l'on m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé. » Revenu en Ligue 1 à la fin du mois de novembre, où il a pris la succession de Julien Stéphan à Rennes, Jorge Sampaoli va retrouver l’OM ce samedi soir. Le technicien argentin a laissé un très bon souvenir de son passage à Marseille, à qui il ne compte pas faire de cadeau, comme il l’a confié en conférence de presse : « Après, c'est mon adversaire et on va tout faire pour gagner - même si l'OM est l'une des meilleures équipes du Championnat, une équipe qui s'est très bien organisée depuis le début de saison et qui a des ambitions. »

« Par respect pour le président, j'avais opté pour un pas de côté »

Jorge Sampaoli sera resté presque un an et demi à l’OM, avant de quitter le club à la surprise générale en juin 2022. « Si je regrette mon choix de partir ? Il est trop tard pour avoir des regrets. J'avais choisi de partir car le club avait pris certaines décisions contractuelles avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord, et par respect pour le président, j'avais opté pour un pas de côté », a expliqué le technicien argentin âgé de 64 ans.

« Ce sera un moment émouvant pour moi »

Pablo Longoria ne lui en tient pas rigueur et a hâte de retrouver Jorge Sampaoli. « Ce sera un moment émouvant pour moi, comme en mars dernier lorsque j'ai retrouvé Dani Parejo lors de la réception de Villarreal au Vélodrome, Dani qui était mon capitaine à l'époque où je travaillais à Valence (2018-2019) », a déclaré le président de l’OM, dans des propos rapportés par L’Équipe. Pablo Longoria attendra en revanche la fin du match pour retrouver son ancien entraîneur : « Je ne verrai pas Jorge avant le coup d'envoi, car il faut respecter le match, mais après, quand la tension sera redescendue, je lui ferai un gros câlin et on discutera. »