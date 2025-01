«L’impression qu’il n’avait jamais joué au foot» : L’entraîneur de l’OM le fait halluciner !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Revenu à l’OM en tant conseiller de Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin officie désormais en tant qu’entraîneur de la réserve. Déjà passé par le banc de touche du RC Lens, Strasbourg ou encore Chartres, le Ballon d’Or 1991 connait donc une nouvelle expérience en tant que technicien. Mais est-il pour autant fait pour ce métier ? Certains en doutent. C’est le cas de Rudy Thalmensi, qui a connu Papin à Chartres et dont il ne garde pas un grand souvenir.

Avant d’être l’un des meilleurs entraîneurs du monde, Zinedine Zidane aura été l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Pourtant, avoir fait une grande carrière sur un terrain n’est pas tout le temps synonyme de réussite sur un banc de touche. Jean-Pierre Papin ferait-il partie de cette catégorie ? Alors qu’on se souvient des performances de l’ancien buteur français, Ballon d’Or en 1991, JPP ne serait pas fait pour être entraîneur, lui qui est pourtant actuellement aux commandes de la réserve de l'OM. Rudy Thalmensi a pu voir cela de plus près lorsqu’il était à Chartres.

« T’avais l’impression qu’il n’avait jamais joué au foot »

Pour Arena, Rudy Thalmensi a raconté le très mauvais souvenir de Jean-Pierre Papin qui l’a entraîné à Chartres. Il a alors expliqué : « Papin, en tant que coach, je n’ai pas kiffé. (…) Papin, en tant que coach, tactiquement, t’avais l’impression qu’il n’avait jamais joué au foot. Je te promets. Ils te diront tous la même chose. Quand tu parles football, il y a un langage, il n’a pas ce langage football. Il n'arrive pas à expliquer. Ses idées ne sont pas claires. Et erronées ? Un peu des deux. Le plus, c’est qu’elles ne sont pas claires. Et ceux qui étaient à Chartes avec moi, ils pensent la même chose. Par contre, il est super gentil, c’est une super personne ».

« Dans ta tête tu te dis qu’il se moque de moi »

« C’était étrange. Il faut le vivre pour comprendre le truc. Quand on se dit c’est Papin et tou ça, il y a en a beaucoup que je le dis qui disent que j’abuse. Mais ceux avec qui j’étais à Chartres et qui ont connu Papin, et même après j’ai rencontré d’autres gens qui ont eu Papin comme coach, ils m’ont dit la même chose. En fait comme c’est quelqu’un qui est cool, tout le temps en train de rigoler, on l’entendait tellement faire des blagues en dehors du terrain que quand on rentrait, ce qu’il disait, comme ce n’était pas clair, on se disait il n’est pas sérieux. On ne comprenait pas si ce qu’il disait c’était vraiment ce qu’il voulait. Je me rappelle d’une causerie où il parle à un joueur, il lui dit : « Je t’ai mis ailier droit ». Le joueur lui répond oui et Papin lui dit : « Qu’est-ce que tu fais côté ligne alors ? ». Que des petits trucs comme ça. Dans ta tête tu te dis qu’il se moque de moi. Ça c’était tous les jours. Le groupe ne prenait pas Papin au sérieux ? Non », a-t-il ensuite ajouté sur Jean-Pierre Papin.