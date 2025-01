Kolo Muani : Le PSG a enfin trouvé la solution ?

La rédaction

Après Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, le PSG s’intéresse désormais à Jhon Duran. L’attaquant colombien d’Aston Villa, estimé à 95M€ par le pensionnaire de Premier League, pourrait être un renfort de poids pour le club de la capitale. Les dirigeants parisiens envisageraient d'ailleurs d'inclure Randal Kolo Muani dans l'opération.

Arrivé à l’été 2023, Randal Kolo Muani n’a pas réussi à convaincre les dirigeants parisiens. Le PSG souhaiterait s’en séparer dès cet hiver. Cette décision s’inscrit dans la volonté du club de la capitale d’améliorer son secteur offensif, en remplaçant l'attaquant de 26 ans par des renforts mieux adaptés aux besoins de l’équipe.

Le PSG multiplie les pistes en attaque

De nombreuses rumeurs entourent le mercato parisien, notamment des discussions concernant Victor Osimhen, attaquant vedette de Galatasaray, et Khvicha Kvaratskhelia, la pépite géorgienne du Napoli. Mais c’est désormais vers l’Angleterre que se tournent les regards du PSG, et plus précisément vers Aston Villa. Jhon Duran, auteur d’une excellente saison, aurait attiré l’attention des dirigeants parisiens. Cependant, les Villans réclameraient 95M€ pour laisser partir leur buteur.

Kolo Muani inclus dans le deal pour Duran ?

Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, pour concrétiser ce transfert, le PSG envisagerait d’inclure des joueurs dans la transaction. Randal Kolo Muani ou Marco Asensio pourraient être proposés à Aston Villa en échange de Jhon Duran. Cette opération pourrait être une solution gagnante pour le PSG, permettant à la fois de se renforcer offensivement et de se séparer d'un joueur jugé indésirable. Reste à savoir si cette proposition saura convaincre le club anglais.